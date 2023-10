Désormais, la bataille avec vos concurrents va bien au-delà du produit ou du prix. Elle s’étend aussi à l’expérience client proposée. Pour s’imposer comme un leader, il faut dessiner une bonne stratégie et adopter des outils robustes. Ces derniers sont des aides précieuses pour mieux comprendre vos clients, et ainsi leur offrir des expériences exceptionnelles et individualisées. C’est la clé pour les fidéliser et ainsi accroître vos ventes.

Parmi les solutions existantes, l’une d’entre elles se distingue par sa puissance : Salesforce Customer 360. Cette plateforme innovante rassemble toutes vos équipes autour du service client. Comment cette solution peut-elle vous permettre d’améliorer votre satisfaction client, de booster votre taux de fidélisation et d’accélérer le développement de votre activité ? Réponse dans ce livre blanc !

Une vue complète de vos clients pour proposer une expérience mémorable

La concurrence se densifie dans bon nombre de secteurs. Pour faire la différence, un critère pèse lourd dans la balance : la qualité de l’expérience client. Celle-ci doit impérativement être construite autour de l’acheteur : ses problématiques, ses besoins, ses exigences… Il faut également s’intéresser aux informations que l’entreprise détient sur lui, et les dernières interactions. L’objectif est de pouvoir proposer une expérience adaptée et hautement personnalisée.

Pour y arriver, il n’y a pas de secret : il faut une vue à 360 degrés de chaque client. Là repose le principe même de Salesforce Customer 360. Grâce à cette solution unique, les équipes de vente, du service client, du marketing, de l’e-commerce, de l’informatique et de l’analytique disposent de toutes les mêmes données sur un client, et ce, en temps réel. Chacun peut consulter les derniers échanges avec lui, son historique d’achat ou encore ses préférences. Le tout, en un coup d’œil.

Grâce à une vue partagée du client, les départements peuvent travailler main dans la main pour lui offrir une expérience client satisfaisante et personnalisée à toutes les étapes de son parcours, depuis la transformation du lead jusqu’à sa fidélisation.

Tous ces atouts font de Salesforce Customer 360 l’allié idéal pour booster ses ventes et accélérer la croissance de son activité.

Les exemples à succès de L’Oréal, Accor, Groupe BPCE et Traxall

Pour révolutionner leur expérience client, une multitude d’entreprises de renoms s’appuient déjà sur la solution de Salesforce. Accor, groupe hôtelier connu à l’international, est l’une d’entre elles. Pour pallier les conséquences majeures de la crise sanitaire sur le secteur et à l’arrivée de nouveaux concurrents, le géant a complètement repensé son modèle. L’enjeu ? Replacer le client au cœur de sa stratégie, en lui proposant une expérience augmentée et personnalisée, tout en améliorant le quotidien des collaborateurs.

Pour réussir cette mission, Accor a pu compter sur la puissance des briques de Salesforce Customer 360. Toutes les données sont collectées et unifiées par une plateforme de données client, qui alimente la solution. L’ensemble des départements ont accès à ces informations, indispensables pour développer une expérience client transparente et unique.

De son côté, le service client utilise Service Cloud pour obtenir un accès fluidifié aux données client et ainsi réaliser un suivi commercial au point. Les équipes commerciales se servent, elles, de Sales Cloud. Le module, centralisé autour d’une seule base de données, leur offre une vision complète des clients. Cela prend la forme de dashboard et d’historique épuré. En parallèle, Marketing Cloud aide les équipes marketing à créer des campagnes individualisées sur les canaux adéquats.

En outre, Accor peut compter sur Einstein, l’outil d’intelligence artificielle de Salesforce. Les commerciaux utilisent le pouvoir de cette technologie pour obtenir des recommandations et prendre des décisions plus éclairées, mais aussi proposer des offres personnalisées à des audiences spécifiques.

Salesforce Customer 360 apparaît comme un écosystème complet, bien plus poussé qu’un simple CRM. Au vu des possibilités qu’elle offre, on comprend rapidement pourquoi la solution est privilégiée par les plus grandes entreprises. L’Oréal, le Groupe BPCE et Traxall l’utilisent déjà pour transformer leur relation client et faire grandir leur business. Pour découvrir comment la plateforme peut, vous aussi, vous aider à atteindre de nouveaux sommets, téléchargez le livre blanc.