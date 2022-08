Salesforce a annoncé la fermeture de son bureau à Hong Kong pour soutenir ses activités en Chine. Selon la déclaration de son porte-parole à TechCrunch, le géant américain du CRM désire, à travers le renforcement de son partenariat avec Alibaba, optimiser « sa structure commerciale pour mieux servir la région ». Au programme, la société envisage de supprimer des postes et créer de nouvelles fonctions.

Salesforce se repositionne en Chine

Suite à la fermeture de son bureau à Hong Kong, Salesforce prend la décision de renforcer son partenariat avec Alibaba dans l’objectif de gérer ses activités et étendre sa présence en Chine. Depuis 2019, Alibaba distribue les logiciels de Salesforce aux entreprises clientes chinoises. Aujourd’hui, Salesforce entend consolider cette collaboration en ouvrant de nouveaux postes clés « tout en éliminant d’autres ».

Salesforce va supprimer des postes liés à la vente et à la gestion de compte à travers la dissolution de sa branche à Hong Kong. Depuis, elle recrute un directeur de la gestion des produits, ainsi qu’un ingénieur logiciel senior dans la ville de Guangzhou.

Mieux servir la région

Salesforce permet aux multinationales présentes en Chine d’accéder à des services de conception d’applications et des produits dédiés au e-commerce. Elle soulage les marchands et leur évite d’investir dans des matériels et une main-d’œuvre trop coûteux.

Salesforce Social Commerce est un exemple des tremplins commerciaux qui sont nés de la collaboration entre le géant américain et Alibaba. Lancée en 2021, cette plateforme a été conçue pour stimuler les ventes en ligne et soutenir le niveau d’évolutivité nécessaire à l’écosystème commercial en Chine.

La récente réorganisation des activités de Salesforce répond également à la nécessité de se conformer aux normes imposées par le pays. En effet, la Chine a adopté une multitude de règles pour contrôler le traitement des données, ce qui a incité certaines entreprises de la tech à quitter le marché.