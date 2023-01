Une de plus pour Snowflake. Le 19 janvier, l’entreprise américaine de stockage cloud et d’analyse de données annonçait avoir signé un accord avec Mobilize.Net, pour acquérir la solution SnowConvert. Cette suite d’outils permet de simplifier la migration de bases de données grâce à une réécriture automatisée du code source. L’usage de SnowConvert permet ainsi aux clients de la société de cloud de migrer plus facilement leurs données depuis des applications comme Oracle, Teradata ou encore Spark. Cette fonctionnalité était déjà proposée aux utilisateurs de Snowflake, mais l’entreprise en sera bientôt propriétaire.

Une réussite franco-américaine

Snowflake est une société fondée en 2012 par deux anciens employés français d’Oracle, Benoît Dageville et Thierry Cruanes. Ils ont parié sur le Big Data, à une époque ou peu d'entreprises exploraient encore ce secteur d'activité. En septembre 2020, Snowflake réalise la plus grande entrée en bourse de l’époque pour une société de logiciels, à hauteur de 3,3 milliards de dollars. Désormais, l’entreprise multiplie les acquisitions dont la plus récente est Myst AI, une entreprise de prédiction de tendances grâce aux séries temporelles.

Des migrations facilitées

Les bases de données peuvent comporter plusieurs millions de lignes de codes, écrites en langages différents. L’acquisition de SnowConvert, pour un montant non dévoilé, va permettre de faciliter l’adoption de la solution d’hébergement cloud en automatisant la conversion du code des bases de données, un processus souvent compliqué dans la migration de ces dernières. L’acquisition de SnowConvert permettra également de convertir les bases de données en Python et Scala, et ainsi encourager l’usage de l’outil de développement SnowPark.

Fidéliser et conquérir

En acquérant SnowConvert, qui dénombre déjà près de 1,5 milliard de lignes de codes converties, Snowflake souhaite attirer de nouvelles entreprises tout en fidélisant leurs clients existants. L’entreprise va profiter des installations de Mobilize.Net au Costa Rica, en Colombie, et à Bellevue, dans l'État de Washington.

L’évolution de Snowflake sur le marché du cloud

L'intégration de SnowConvert, qui reste soumise à l’approbation des régulateurs américains, pourrait être suivie d’autres acquisitions en 2023. Pour se démarquer de ses concurrents, l’entreprise devra faire face aux défis qui ébranlent le marché du cloud, l'attractivité dans un contexte économique tendu, les enjeux de sécurité de sa plateforme. Une évolution à suivre de très près.