Le fabricant de systèmes de navigation mobiles TomTom s’est associé à Microsoft pour mettre au point un assistant vocal à la conduite. La technologie est alimentée par une intelligence artificielle (IA) générative.

Un assistant vocal basé sur la technologie d’OpenAI

L’IA générative, propulsée sur le devant de la scène par ChatGPT, s’immisce progressivement dans de nombreuses industries. En établissant un partenariat avec Microsoft, TomTom souhaite « apporter ses avantages à l’industrie automobile mondiale ».

L’assistant, basé sur les modèles de langage étendus (LLM) d’OpenAI via Azure, auxquels Microsoft a accès grâce à son investissement dans la firme, « permet une interaction vocale plus sophistiquée avec les systèmes d’infodivertissement, de recherche d’emplacement et de commande du véhicule », détaille l’entreprise dans un communiqué.

Les conducteurs seront en mesure de « converser naturellement avec leur véhicule », et pourront lui demande « de naviguer jusqu’à un certain endroit, de trouver des arrêts spécifiques le long de leur itinéraire et de contrôler vocalement les systèmes embarqués pour, par exemple, augmenter la température, ouvrir les fenêtres ou changer de station de radio ».

La solution pourra être intégrée à d’autres systèmes d’infodivertissement automobile, « ce qui permet aux clients du secteur d’accélérer la mise sur le marché d’une interface personnalisable tout en conservant la propriété de leur marque et de l’expérience du conducteur », continue TomTom. Elle sera en outre incorporée dans Digital Cockpit de TomTom, une plateforme ouverte et modulaire d’infodivertissement embarqué.

L’IA générative conquit aussi l’industrie automobile

Ce n’est pas la première fois que les deux entreprises collaborent. Depuis 2016, TomTom alimente les services de localisation d’Azure Maps. Leur partenariat s’est ensuite étendu aux données et services cartographiques de la firme de Redmond. Leur assistant d’aide à la conduite devrait être présenté lors du CES 2024 à Las Vegas.

Il ne s’agit pas de la première initiative visant à tirer parti de l’IA générative dans le secteur automobile. En mars, le vice-président de General Motors, Scott Miller, affirmait que « ChatGPT sera présent dans tous les domaines ». Il confirmait par la même occasion que son entreprise travaillait à l’intégration de la technologie. Quelques mois plus tard, Mercedes annonçait un programme bêta de trois mois visant à déployer des modèles d’IA dans certains véhicules.