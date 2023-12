Généralement, OpenAI reste très discret sur les revenus qu’elle touche. Néanmoins, le 12 décembre, la start-up américaine spécialisée dans l’intelligence artificielle a dévoilé le chiffre d’affaires de sa branche non ...

Généralement, OpenAI reste très discret sur les revenus qu’elle touche. Néanmoins, le 12 décembre, la start-up américaine spécialisée dans l’intelligence artificielle a dévoilé le chiffre d’affaires de sa branche non lucrative pour l’année 2022, à savoir 44 485 dollars. Une somme dérisoire à côté de sa valorisation de 86 milliards de dollars.

OpenAI : d’association à but non lucratif au milliard de dollars

Cette information a été fournie par OpenAI aux médias américains CNBC et Web PlainSite. La société leur a fourni son formulaire 990, un document qui doit être dûment rempli chaque année par les organisations qui souhaitent conserver un statut d’exonéré fiscal. Avec un chiffre d’affaires de moins de 45 000 dollars, la branche à burt non lucratif de l’entreprise est loin d’avoir dépassé la limite des 2 millions de dollars qui l’obligerait à soumettre à l’État de Californie où elle est implantée, des états financiers vérifiés.

La dernière fois que l’entreprise a été obligée de répondre à cette exigence, c’était en 2017. À cette époque, OpenAI n’était qu’une organisation à but non lucratif axée sur le développement d’outils d’intelligence artificielle. Ses revenus s’élevaient alors à 33,2 millions de dollars, 737 fois plus qu’aujourd’hui. En 2019, alors qu’elle générait toujours plus d’argent, la start-up a décidé de créer une entité à but lucratif plafonnée, dirigée par Sam Altman.

Plusieurs spécialistes se sont demandé pourquoi OpenAI continuait à faire prospérer sa branche non lucrative, alors qu’elle ne semble pas revêtir d’un intérêt particulier pour le groupe. Un porte-parole de l’entreprise n’a pas concrètement répondu à la question, mais a précisé que sa société s’était toujours conformée aux exigences fiscales de la Californie.

Bien entendu, c’est grâce à sa branche lucrative qu’OpenAI a pu générer des revenus bien plus conséquents au cours des trois dernières années. Ses technologies ont attiré les investisseurs qui ont décidé d’injecter des fonds pour assurer son développement. L’exemple le plus probant reste celui de Microsoft. Alors que le géant technologique avait déjà investi dans OpenAI, il avait décidé de renouveler l’expérience au début de l’année en injectant plus de 10 milliards de dollars dans la société et acquérir 49 % de son capital.

Ainsi, la firme de Redmond a pu exploiter les solutions d’OpenAI pour doper ses produits et services grâce à l’IA générative. Que ce soit pour son moteur de recherche Bing, sa suite logicielle 365, ou encore son assistant personnel Copilot, Microsoft ne s’est pas privé. Grâce à la démocratisation de ses solutions d’IA générative tel que DALL-E et ChatGPT, et à la sortie de son dernier modèle de langage GPT-4, OpenAI est réussi à passer d’un revenu annuel d’environ 28 millions de dollars en 2022, à plus d’un milliard de dollars cette année. Bien loin des 45 000 dollars de sa branche non lucrative.