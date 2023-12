Ce vendredi 8 décembre, les négociateurs du Parlement européen, des États membres et de la Commission sont enfin tombés sur un accord pour réglementer l’intelligence artificielle (IA). Le texte, baptisé l’AI Act, est considéré comme pionnier dans le monde occidental.

Les décideurs se sont entendus après trente-sept heures de négociations. « C’est la plus grande étape de l’histoire de la transformation numérique en Europe », a annoncé Carme Artigas, secrétaire d’État espagnole chargée de l’IA.

Le plus important défi pour l’Union européenne (UE) était d’encadrer la technologie sans pour autant brider ses jeunes pousses locales. « L’AI Act est bien plus qu’un simple règlement, c’est une rampe de lancement pour les start-up et les chercheurs de l’UE qui mèneront la course mondiale à l’IA », a salué Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur.

Historic!

The EU becomes the very first continent to set clear rules for the use of AI 🇪🇺

The #AIAct is much more than a rulebook — it’s a launchpad for EU startups and researchers to lead the global AI race.

The best is yet to come! 👍 pic.twitter.com/W9rths31MU

— Thierry Breton (@ThierryBreton) December 8, 2023