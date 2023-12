L’autorité de la concurrence et des marchés (CMA), l’antitrust Britannique, est la première à passer ouvertement à l’action sur le dossier OpenAI. Dans un communiqué publié le 8 décembre, elle sollicite des avis, des partis intéressés sur la relation du créateur de ChatGPT et Microsoft. Elle soupçonne une « situation de fusion pertinente ».

La législation britannique sur les fusions est plus large que celle des autres pays occidentaux. Le statut « Relevant merger », ou « situation de fusion pertinente » permet d’englober sous le terme de fusion des collaborations d’entreprises, sans rachat effectif, mais avec un impact sur un marché.

La très forte proximité entre OpenAI est soupçonnée d’entrer dans cette catégorie, « Le partenariat entre Microsoft et OpenAI (comprenant un investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars, une collaboration dans le développement technologique et la fourniture exclusive de services cloud par Microsoft à OpenAI) représente une relation étroite et multiforme », décrit la CMA.

Microsoft a investi jusqu’à 13 milliards de dollars dans la start-up, cette dernière profite des capacités cloud d’Azure pour entraîner et faire fonctionner ses IA. En contrepartie, ses technologies soutiennent largement ceux de son partenaire, comme Bing ou la suite Copilot.

Cette proximité entre Microsoft et OpenAI a été critiquée à plusieurs reprises. Elon Musk, co-fondateur d’OpenAI, avant de s’en éloigner, l’a qualifié de « contrôlée dans les faits par Microsoft ». Selon le Financial Times, la Federal Trade Commission, l’autorité antitrust américaine, s’intéresse également au dossier, sans avoir encore ouvert d’enquête.

Il semble que les « développements récents » du partenariat aient joué un rôle de déclencheur d’une procédure déjà envisagée. Le feuilleton de l’éviction du PDG Sam Altman, puis de son retour, a confirmé les liens importants de Microsoft et OpenAI. Satya Nadella, dirigeant du GAFAM, a immédiatement recruté Sam Altman et proposé d’intégrer ses anciennes équipes. Lors du changement de gouvernance et la réintégration, Microsoft a obtenu un siège du Conseil d’administration. Une première.

Sur X, Brad Smith, président de Microsoft, s’est défendu de toute domination, rappelant que le siège obtenu était sans droit de vote. Il en a profité pour taper sur la concurrence en déclarant que la relation avec OpenAI « est très différente d’une acquisition telle que l’achat de DeepMind par Google au Royaume-Uni ». OpenAI a adressé une déclaration reprenant les mêmes éléments de langages, à l’exception de la remarque sur DeepMind.

Since 2019, we’ve forged a partnership with OpenAI that has fostered more AI innovation and competition, while preserving independence for both companies. The only thing that has changed is that Microsoft will now have a non-voting observer on OpenAI’s Board, which is very…

