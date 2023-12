Amazon vient d’annoncer une importante baisse des frais pour les commerçants qui vendent des vêtements bon marché sur sa plateforme. Si le géant de l’e-commerce n’a pas expliqué sa décision, ...

Amazon vient d’annoncer une importante baisse des frais pour les commerçants qui vendent des vêtements bon marché sur sa plateforme. Si le géant de l’e-commerce n’a pas expliqué sa décision, il est probable qu’il s’agisse d’une stratégie visant à mieux rivaliser avec ses concurrents chinois.

Une pratique rare pour Amazon

Actuellement, les commissions imposées par Amazon sur les vêtements de moins de 20 dollars sont de 17 %. À partir du mois de janvier, ils vont passer à 5 % pour les produits vendus à moins de 15 dollars, puis à 10 % pour ceux qui coûtent entre 15 et 20 dollars.

« Nous réduisons les commissions de recommandation pour la catégorie des vêtements afin de favoriser et d’encourager une sélection encore plus grande pour les clients et des prix compétitifs. Notre objectif est toujours de soutenir au mieux la croissance et la réussite de nos partenaires commerciaux », a commenté un porte-parole de l’entreprise.

Il est rare qu’Amazon réduise les frais qu’elle facture aux marchands sur sa boutique en ligne. Compte tenu du type d’articles qui bénéficie de cette nouvelle mesure, l’entreprise semble vouloir se préparer pour mieux concurrencer les plateformes d’e-commerce chinoises comme Temu, et surtout Shein.

L’application Temu a été lancée l’année dernière outre-Atlantique, et propose un large éventail de produits à prix cassés. Lors de sa sortie, elle a longtemps trôné en tête du classement des téléchargements sur l’App Store. Shein, pour sa part, prévoit une introduction en Bourse à New York en 2024. La firme vise une valorisation de 90 milliards de dollars.

Il convient également de rappeler que TikTok, propriété du géant chinois ByteDance, s’est aussi lancée dans le commerce électronique avec le déploiement de TikTok Shop aux États-Unis au début de l’année.

Le numéro 1 incontesté du secteur

Malgré leur percée sur le marché américain, ces plateformes restent minimes comparées au monopole d’Amazon. La firme s’approprie plus d’un dollar sur trois dépensés en ligne dans le pays, la rendant environ six fois plus puissante que son concurrent numéro 1, Walmart.

Au mois d’octobre, 56 % des 268 millions de visites mensuelles uniques sur la plateforme ont débouché sur des achats. Le taux de conversion de Temu et Shein est considérablement moins important, se situant respectivement à 4,5 % et 4,1 % sur la même période. Amazon possède encore de nombreux avantages sur ses concurrents, grâce à ses délais de livraison courts, à sa politique de retour, ainsi que son offre de produits bien plus étendue.

Néanmoins, sa récente décision de réduire les commissions prouve qu’elle prend au sérieux l’émergence de ses rivales chinoises.