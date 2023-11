Uber continue sur sa lancée et signe un deuxième trimestre rentable consécutif, après avoir enregistré un bénéfice d’exploitation pour la première fois au second trimestre. Avec un modèle qui a ...

Nombre record de trajets

Uber signe un nouveau trimestre solide dans un contexte économique défavorable. L’entreprise a surtout souffert en 2020, lorsque la pandémie a complètement arrêté ses activités de mobilité. Depuis, sa croissance a repris et elle vient de battre un nouveau record au mois d’octobre avec son plus important nombre de trajets mensuels.

Au troisième trimestre, Uber a réalisé 2,4 milliards de trajets, soit une augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente. La plateforme compte 142 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Son chiffre d’affaires a quant à lui grimpé de 11 % sur glissement annuel, pour s’établir à 9,29 milliards de dollars. Son bénéfice net s’est établi à 221 millions de dollars.

Les revenus générés par l’unité de mobilité ont augmenté de 31 % pour s’établir à 17,90 milliards de dollars. Sa division de livraison a généré 16,09 milliards de dollars, soit une hausse de 18 %. « Ces résultats démontrent qu’Uber continue à générer une croissance rentable à grande échelle, et c’est pourquoi nous pensons que nous sommes bien positionnés pour la suite, que les environnements macroéconomiques soient bons ou mauvais », s’est félicité Dara Khosrowshahi, le PDG de l’entreprise.

Uber diversifie ses activités

Seule ombre au tableau, la branche fret d’Uber qui a subi une baisse de 27 % par rapport à l’année précédente pour un chiffre d’affaires d’1,28 milliards de dollars. Le fret reste un défi pour la société, mais son dirigeant ne se montre pas pessimiste pour autant. « Dans les périodes difficiles, les entreprises plus intelligentes dotées de la meilleure technologie peuvent se démarquer. Et je pense que c’est le moment où Uber peut se démarquer », a-t-il commenté.

En parallèle, la société continue de s’implanter dans d’autres secteurs et régions. Uber One, son service d’abonnement mensuel, a été lancé dans 18 pays au cours du dernier trimestre. Elle a également conclu un partenariat avec Waymo afin de permettre aux passagers de Phoenix de demander des courses Uber à partir de véhicules autonomes. Depuis peu, elle propose également à ses utilisateurs américains d’utiliser ses services pour retourner leurs colis dans les bureaux de poste.