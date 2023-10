Uber continue de diversifier ses activités avec un nouveau service baptisé Return a package, « renvoyer un colis ». Aux États-Unis, les personnes ne souhaitant pas apporter leurs colis à ...

Uber continue de diversifier ses activités avec un nouveau service baptisé Return a package, « renvoyer un colis ». Aux États-Unis, les personnes ne souhaitant pas apporter leurs colis à la poste peuvent désormais faire appel à un coursier pour qu’il s’en charge.

Une conséquence de l’explosion de l’e-commerce

Depuis le début de la pandémie et l’explosion du commerce en ligne, de plus en plus de personnes retournent leurs articles. Beaucoup considèrent néanmoins le retour d’un colis à la poste comme une tâche pénible et chronophage. Uber veut leur proposer un service qui s’occupe de cette mission à leur place.

L’offre Return a package est lancée dans plus de 5 000 villes américaines. Il s’agit d’une extension d’Uber Connect, qui permet de demander à un chauffeur de transporter un colis jusqu’à une personne se trouvant à un lieu de dépôt désigné. La nouvelle fonctionnalité comprend l’envoi de jusqu’à cinq colis à la fois, moyennant des frais fixes de 5 $ ou de 3 $ pour les membres d’Uber One. Les chauffeurs Uber se chargent de récupérer les colis et de les livrer aux services postaux.

Les clients doivent s’assurer que les colis sont prépayés, scellés et prêts à être expédiés. Ils doivent, en outre, peser moins de 13 kilos et avoir une valeur inférieure à 100 dollars. « Chez Uber, nous investissons pour que davantage de cas d’utilisation soient aussi faciles que d’appuyer sur un bouton pour se faire conduire ou commander un dîner à votre porte », a commenté Wendy Lee, directrice de la gestion des produits de livraison chez Uber.

Uber affiche une bonne santé

Pour la première fois de son histoire, la société a enregistré un bénéfice d’exploitation au second trimestre. Si son activité de transport réalise de très bonnes performances, la firme veut tout de même diversifier ses activités. Par exemple, elle explore également la possibilité d’intégrer un service de travaux à la demande à son application.

En parallèle, Uber continue de développer ses services de livraison. En juillet, l’entreprise a signé un accord avec Domino’s Pizza, et s’est également associée à des entreprises de robotique pour livrer de la nourriture à l’aide de véhicules autonomes.

DoorDash, concurrent d’Uber, effectue des ramassages de colis depuis janvier. De même, Walmart a mis en place un service de collecte à domicile pour les abonnés à son programme Walmart+.