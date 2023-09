Uber songerait à proposer un nouveau service au sein de son application. Baptisé Chore, il permettrait aux utilisateurs d’embaucher brièvement des personnes pour réaliser diverses tâches. Une extrait de code ...

Uber songerait à proposer un nouveau service au sein de son application. Baptisé Chore, il permettrait aux utilisateurs d’embaucher brièvement des personnes pour réaliser diverses tâches.

Une extrait de code révèle « Chore »

Après avoir grandement souffert pendant la période de pandémie, Uber a enregistré un bénéfice d’exploitation pour la première fois de son histoire au second trimestre 2023. Malgré ce résultat prometteur, ses ventes n’ont augmenté que de 14 %, soit son taux de croissance le plus faible depuis le premier trimestre 2021. En conséquence, la firme s’intéresse à de nouvelles sources de croissance et de revenus.

Le développeur Steve Moser a justement repéré un extrait de code dans l’application Uber suggérant l’arrivée d’une fonctionnalité nommée Chore (corvée en anglais). Elle permettrait aux utilisateurs d’embaucher des personnes par l’intermédiaire de l’application pour divers travaux d’une durée d’une heure ou plus.

Outre le travail à effectuer, le code suggère qu’il faudra indiquer la durée du travail et l’heure à laquelle la personne engagée devra se présenter ; l’application déterminera ensuite le coût en fonction du temps nécessaire. Comme pour le transport ou la livraison de nourriture, l’adresse de la tâche à réaliser devra être précisée.

Un service à la Taskrabbit

Si le code consulté ne donne pas d’indice sur le type de travaux qui sera proposé sur Uber, ils pourraient ressembler à ceux présents sur des sites tels que TaskRabbit. Cette place de marché met en relation des personnes ayant besoin de tâches et de services divers avec des personnes de leur région prêtes à les effectuer contre rémunération.

Ils comprennent le nettoyage, le montage de meubles, l’électricité, la plomberie, le montage de téléviseurs, l’emballage et le déménagement, le déneigement, l’assistance informatique, la garde d’animaux de compagnie et même les soins aux personnes âgées.

La présence du code ne signifie pas forcément que la fonctionnalité sera déployée à grande échelle, mais le fait que les développeurs travaillent dessus indique qu’Uber envisage une telle initiative. Ce n’est pas la première fois que le code de l’application met en lumière les ambitions de la société. Il a également révélé qu’elle travaillait sur un chatbot basé sur l’intelligence artificielle afin d’accélérer et améliorer les commandes dans Uber Eats.