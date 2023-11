Lemon8, croisement entre Instagram et Pinterest signé ByteDance, ne rencontrerait pas le succès escompté aux États-Unis. C’est une mauvaise nouvelle pour le géant chinois, qui considère la plateforme comme un recours en cas d’interdiction de TikTok dans le pays.

Une alternative en cas de bannissement de TikTok

Lemon8 permet aux utilisateurs de partager des photos et des vidéos, et de les classer dans des thèmes spécifiques. Disponible au Japon à partir de 2020 et populaire sur d’autres marchés orientaux comme la Thaïlande et l’Indonésie, l’application a depuis gagné du terrain. Elle a atteint 1,5 million de téléchargements en juillet 2022, pour un total de 10,6 millions de téléchargements sur l’ensemble de l’année.

Début 2023, ByteDance a pris la décision de lancer la plateforme aux États-Unis et au Royaume-Uni, un timing qui semblait tout sauf anodin. Depuis la fin 2022, TikTok est menacée d’interdiction outre-Atlantique. Premièrement banni des appareils gouvernementaux, le réseau social fait également l’objet d’un projet de loi allant dans ce sens. L’État du Montana a été encore plus loin en prohibant tout nouveau téléchargement de l’application, une décision que TikTok conteste devant les tribunaux.

Malheureusement pour ByteDance, il semblerait que la mayonnaise n’ait pas vraiment pris pour sa nouvelle plateforme. Selon la firme d’analytique Appfigures, Lemon8 n’a engendré qu’environ 2,6 millions de téléchargements dans le pays, un chiffre décevant compte tenu de la campagne de marketing mise en place par sa maison mère pour la promouvoir. En effet, l’entreprise a fait appel à des influenceurs sur TikTok pour vanter les mérites de son application sœur.

Lemon8 pourrait être intégrée à TikTok

Ces derniers ont commencé à publier de nombreux messages au sujet de Lemon8 au cours du premier trimestre de l’année. L’application est comparée à un croisement entre Pinterest et Instagram.

Lemon8 occupe aujourd’hui la 70e place dans le classement des meilleures applications aux États-Unis. S’il s’agit d’une position décente, son nombre total d’installations reste relativement faible pour une plateforme censée remplacer TikTok. À titre de comparaison, TikTok comptait plus de 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels aux États-Unis en mars 2023.

Point positif, le mois de septembre a été celui durant lequel Lemon8 a enregistré le plus grand nombre de téléchargements aux États-Unis, avec 525 000 nouvelles installations. D’après la société de veille technologique Watchful.ai, TikTok développe en outre une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de synchroniser leurs publications Lemon8 sur TikTok. Une telle intégration permettrait sans aucun doute à l’application de rapidement gagner en popularité.