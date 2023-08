Lemon8, un réseau social méconnu en Europe pourrait émerger grâce à TikTok. L’entreprise chinoise ByteDance, propriétaire des deux plateformes, travaillerait sur une intégration entre son application phare et son croisement ...

Lemon8, un réseau social méconnu en Europe pourrait émerger grâce à TikTok. L’entreprise chinoise ByteDance, propriétaire des deux plateformes, travaillerait sur une intégration entre son application phare et son croisement entre Instagram et Pinterest.

Lemon8 a déjà conquis les États-Unis

Déjà disponible au Japon, à Singapour, au Vietnam, aux Philippines, en Indonésie et en Malaisie depuis 2020, Lemon8 a été lancé aux États-Unis et au Royaume-Unis en février dernier. L’application gagne, doucement, mais sûrement, des parts de marché dans ces nouvelles régions. Au pays de l’Oncle Sam, le réseau social a été téléchargé plus de 650 000 fois en avril.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

ByteDance souhaite accélérer le développement de Lemon8. D’après un rapport de Watchful.ai, une entreprise spécialisée dans la veille sur les nouveaux produits tech, TikTok développe une nouvelle fonctionnalité : les utilisateurs pourront synchroniser leurs publications Lemon8 avec TikTok, puis ajouter des sons et de la musique à l’aide de l’éditeur du réseau social. Une grande aide quand on sait que TikTok a été utilisé par plus de 1,7 milliard de personnes dans le monde en 2022.

Contrairement à TikTok, Lemon8 se base sur la publication de photos. Similaire à Pinterest, il propose à ses utilisateurs du contenu autour de sujets thématiques : beauté, mode, sports, bien être…

Les mois précédents, l’entreprise chinoise a recruté plusieurs influenceurs pour faire connaître son application. L’une d’entre elles est Beth Bartram, une créatrice de contenu spécialisée dans la mode. Elle a attiré plus de 400 000 abonnés sur la plateforme. D’autres créateurs ont aussi fait la promotion du réseau social, sans afficher s’il s’agissait d’un contenu sponsorisé ou non. Grâce à cela, Lemon8 est entré dans le Top 10 des applications générales de l’App Store américain pendant plusieurs jours en mars 2023.

En cas de bannissement de TikTok aux États-Unis, ByteDance pourrait compter sur Lemon8 pourrait limiter la casse. Au mois d’avril, un premier État, le Montana, a approuvé une interdiction totale de TikTok sur son territoire. ByteDance a porté plainte contre cette décision en mai dernier. Si cela n’aboutit pas, la plateforme devra payer une amende pour son exploitation dans l’État. Les fournisseurs de magasins d’applications comme Google et Apple seront aussi sanctionnés si le réseau social peut y être téléchargé depuis leurs plateformes.