LinkedIn a dévoilé une mise à jour majeure de sa plateforme de recherche de talents Recruiter et de son service d’apprentissage LinkedIn Learning, le 3 octobre. Grâce au savoir-faire de Microsoft, propriétaire du réseau social professionnel, et de ses partenaires en matière d’intelligence artificielle, de nouvelles fonctionnalités ont été incluses dans les deux services.

L’intelligence artificielle pour accompagner les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes

En juillet dernier, le réseau social professionnel avait annoncé qu’il testait un nouvel outil d’IA pour les candidats. Les essais sont désormais terminés et LinkedIn rentre officiellement dans le bain de l’IA. Baptisée Recruiter 2024, la nouvelle plateforme de recherche de talents exploitera l’intelligence artificielle générative. Elle aura pour but « d’aider les professionnels du recrutement en leur proposant de meilleurs processus de recherche afin d’afficher des listes de candidats plus solides, », selon le communiqué de LinkedIn.

Dans Recruiter, les utilisateurs pourront s’appuyer sur un assistant IA avec qui ils pourront converser. Sous la forme d’un chat, les recruteurs pourront taper la requête qu’ils souhaitent et seront accompagnés par le robot conversationnel afin de déterminer le profil de candidats qui les intéresse. Désormais, les résultats de recherche contiendront davantage de suggestions, permettant aux usagers de sélectionner des compétences ou des critères qu’ils ont pu oublier dans la description initiale.

De son côté, LinkedIn Learning, la plateforme d’apprentissage et de formation en ligne proposée par le réseau social, va être doté d’un coach virtuel. Là encore, cet outil se présente sous la forme d’un chatbot qui proposera aux utilisateurs des suggestions, des conseils ou des astuces en fonction de leur avancement dans le cours qu’ils suivent. Par la suite, les personnes formées pourront lui poser des questions pour approfondir un sujet ou une compétence qu’ils ont mal comprise ou sur laquelle ils souhaitent aller plus loin.

Microsoft continue de s’appuyer sur OpenAI pour se faire une place dans la course à l’IA générative

Enfin, pour ce qui est du marketing, LinkedIn a fait le choix de proposer un nouvel outil baptisé Accelerate. Il propose aux utilisateurs de mener leurs campagnes librement en étant guidé par l’intelligence artificielle. Seul inconvénient, Accelerate n’est disponible que sur le réseau social professionnel, et ne s’étend pas sur d’autres plateformes où sont également présents les utilisateurs de LinkedIn.

Pour mettre en place toutes ces fonctionnalités, Microsoft s’est appuyée sur son partenariat avec OpenAI. La firme de Satya Nadella exploite depuis plusieurs années les outils d’IA proposés par OpenAI pour doper ses propres plateformes. En janvier dernier, pas moins de 10 milliards de dollars ont été investis par le géant de la tech dans la start-up dirigée par Sam Altman pour renouveler cette collaboration.