Le “chercheur d’applications” Nima Owji qui décèle les fonctionnalités à venir, a dévoilé sur Twitter le 27 juillet que LinkedIn développe un nouvel outil d’intelligence artificielle. Selon lui, il s’agit d’un assistant, tel un chatbot, qui guiderait les demandeurs d’emploi sur le réseau social professionnel.

La nouvelle fonctionnalité en test s’appellerait « LinkedIn Coach ». Pour l’heure, le réseau n’a pas fait de communication officielle et n’a pas répondu à notre sollicitation. Cependant, une porte-parole, a déclaré à The Verge, que la société « explorait toujours » de nouvelles façons d’améliorer l’expérience utilisateur et qu’elle « aura bientôt plus à partager ».

#Linkedin is working on LinkedIn Coach!

It's an AI ASSISTANT that helps you apply for JOBS, learn new SKILLS, and find more ways to CONNECT with your network! pic.twitter.com/jKBrPmEFJt

— Nima Owji (@nima_owji) July 27, 2023