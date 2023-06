LinkedIn a dévoilé en mai dernier dans un rapport une nouvelle approche du marché du travail axée sur les compétences. À travers la mise en place de nouvelles fonctionnalités utilisant l’intelligence artificielle, la plateforme de Microsoft amorce ces changements.

LinkedIn accélère la transition du recrutement

Selon les données de l’étude européenne Skills-First publiée par LinkedIn : « Le futur marché du travail portera sur l’analyse, l’accès et la mobilisation du potentiel et des compétences des personnes selon de nouvelles modalités ». Avec 930 millions de membres actifs dans le monde, LinkedIn permet de mettre en contact des recruteurs et demandeurs d’emploi chaque jour.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Traditionnellement portés sur l’expérience et les diplômes, l’étude démontre que de plus en plus de recruteurs recherchent avant tout des compétences. Deux types se démarquent, les transversales (soft skills) et les techniques (hard skills). Selon un livre blanc publié en 2022 par American Student Assistant et Jobs For the Future (JFF), 81 % des employeurs pensent qu’ils devraient regarder les compétences plutôt que le niveau d’études quand ils recrutent. Paradoxalement, par habitude et par sécurité, ils sont encore 52 % à recruter à partir des diplômes. Surtout dans un contexte du marché de l’emploi très tendu, sur lequel les recruteurs manquent cruellement de candidats.

Depuis février, une intelligence artificielle sur LinkedIn calcule automatiquement le nombre de compétences du candidat répondant aux compétences recherchées dans l’offre d’emploi. Cette fonctionnalité s’appelle « Skills Match ». C’est pourquoi LinkedIn recommande vivement de bien renseigner ses compétences sur son profil et de les mettre en contexte en les associant à une expérience professionnelle ou à une certification.

Aussi, lorsque le candidat postule à une offre en quelques clics via « Easy apply », il lui est souvent demandé de renseigner dans le formulaire depuis combien d’années il développe telle ou telle compétence recherchée par l’entreprise. Il existe d’ailleurs une liste des compétences les plus demandées en 2023 pour rester compétitif.

En misant sur le recrutement par compétences, LinkedIn y voit plusieurs avantages. Premièrement, cela permettrait d’élargir le vivier de talents aux employeurs en démocratisant l’accès à l’emploi à des profils moins visibles car moins qualifiés ou expérimentés. D’après l’étude, le nombre de candidats augmenterait dans beaucoup de secteurs d’activité sauf ceux nécessitant des compétences techniques tels que le bâtiment ou la fabrication. Cependant, il est difficile de prouver des compétences interpersonnelles telles que la communication ou le leadership que l’on peut mentionner facilement sur son profil.

L’embauche basée sur les compétences et non plus sur les diplômes serait donc une approche qui gagne du terrain dans le recrutement. Une tendance plus juste et équitable, déjà bien ancrée dans les mentalités américaines, qui demandera aux candidats d’adapter quelque peu leur profil LinkedIn et leur CV.