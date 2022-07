Le curriculum vitae (CV) est l’élément déterminant d’une carrière. Il est une vitrine professionnelle permettant de mettre en avant ses expériences, ses centres d’intérêt et ses études. Pour cette raison, sa conception et sa rédaction ne sont pas à négliger.

À première vue, la réalisation d’un CV est simple. Il faut lister les événements marquants de sa carrière et de son parcours scolaire. C’est sans compter le fait que chaque mot doit être choisi avec soin, que le design doit être impeccable et que les informations doivent être organisées de façon logique. Autant dire que cette tâche demande beaucoup de temps et de réflexion. Le site web Cvmaker permet justement d’écrire son CV en ligne en seulement 15 minutes et d’obtenir l’aide de professionnels de la rédaction.

Un site avec des modèles de CV variés

Pour rédiger leur CV correctement et rapidement, les individus en recherche d’emploi se tournent généralement vers des modèles préconçus. Ces derniers permettent de gagner un temps précieux dans la rédaction du document, car il n’est pas nécessaire d’imaginer un design de A à Z.

Sur le web, une quantité importante de templates est disponible. Néanmoins, trouver celui qui correspond à nos goûts et qui reflète notre personnalité ainsi que nos valeurs n’est pas une tâche facile. Cela nécessite de fouiller de nombreux sites pendant plusieurs minutes, voire parfois plusieurs heures.

Cvmaker vient précisément répondre à cette problématique. Sur le site, il suffit de cliquer sur l’onglet “Modèles” pour accéder aux neuf prototypes de CV. Chacun d’entre eux a un style précis, avec des variations au niveau de la disposition des éléments ou des icônes. Ils restent toutefois sobres et professionnels.

Pour chaque modèle, plusieurs variations de couleurs sont proposées. Par exemple, il est possible de transformer la colonne du template Harvard en rouge, jaune ou encore noir. L’objectif est de permettre à chacun de concevoir un CV qui correspond à ses attentes et à ses préférences.

Avant cela, il faudra néanmoins ajouter les informations qui permettront de générer un CV complet, à savoir les expériences, les compétences et les informations de contacts. Le document peut enfin être téléchargé au format PDF afin d’être lisible par tous les devices.

Obtenir des conseils et de l’aide à la rédaction de CV

Un CV dont le contenu est bien rédigé et organisé augmente considérablement les chances de décrocher un entretien. Cependant, au moment de se lancer dans sa conception, certaines questions émergent presque systématiquement : comment créer un CV attractif ? Par où commencer ? Cvmaker a conçu un blog pour répondre à ces interrogations. Sur celui-ci, on y retrouve des conseils pour mettre en valeur son expérience professionnelle, pour créer un CV spécialisé dans le domaine du marketing ou encore des informations quant à la lettre de motivation. Tout le nécessaire pour bien réussir ses candidatures, donc.

Il est aussi possible d’obtenir les conseils personnalisés de rédacteurs professionnels depuis le site web. Après avoir envoyé les informations requises à la production du CV, les experts de Cvmaker s’occupent de tout et vous l'envoient dans les quatre jours suivants. Bien entendu, quelques modifications peuvent être faites si besoin. Pour ce service, plusieurs tarifs sont disponibles, débutant à 99 dollars. Pour obtenir une lettre de motivation entièrement rédigée par un professionnel, il faudra se tourner vers les autres licences proposées.

Il convient donc de dire que Cvmaker est un outil pratique permettant de concevoir simplement un CV soigné, et ce, en un rien de temps. Cela offre plus de temps pour postuler auprès des entreprises.