Pour la deuxième année consécutive, CyberCité organise un événement unique en son genre : le Challenge de Recrutement. Du 3 au 7 juillet, à Lyon, l’agence experte en Search et Marketing Digital orchestrera deux formations gratuites autour du référencement naturel et payant. À la clé : des jobs aux postes de Chef.fe de Projets SEO ou Chef.fe de Projets SEA/Média !

Apprendre à maîtriser les principaux leviers d’acquisition digitaux

Avec cette nouvelle édition du Challenge du Recrutement, CyberCité souhaite aider les talents à monter en compétences dans des domaines clés du digital : le SEO et le SEA/SMA. Pour ce faire, l’agence propose deux formations exhaustives et qualitatives sur ces thématiques.

Celles-ci seront ouvertes à quatorze personnes, allant du jeune diplômé au professionnel en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle. Les seuls prérequis sont de posséder un BAC+3 minimum, d’avoir quelques connaissances dans le domaine du référencement naturel et payant, de maîtriser Excel et, bien sûr, d’être passionné par le digital.

Deux parcours possibles

CyberCité propose deux parcours mêlant théorie et mise en pratique pour aborder, en profondeur, plusieurs grandes thématiques :

La formation SEA/SMA :

Jour 1 : Le métier de Chef.fe de Projet SEA/SMA,

Jour 2 : Training Google Ads,

Jour 3 : Training Data & Analytics,

Jour 4 : Training Facebook Ads,

Jour 5 : Quizz final.

La formation SEO :

Jour 1 : Le métier de Chef.fe de Projet SEO,

Jour 2 : Training SEO, data & stratégie,

Jour 3 : Training Analytics & SEO off page,

Jour 4 : Training SEO technique,

Jour 5 : Quizz final.

À l’issue de ces formations, chaque participant aura un débrief personnalisé avec les experts de CyberCité. Ils recevront également une certification de suivi de formation, indispensable pour faire valoir les compétences et connaissances apprises au cours de ces cinq jours.

En fonction des résultats obtenus aux cas pratiques et au quizz final, certains candidats auront l’opportunité de rejoindre les équipes de CyberCité en tant que Chef.fe de Projets SEO ou Chef.fe de Projets SEA/Média. Il s’agit d’une réelle chance d’évoluer au sein d’une entreprise dans laquelle bienveillance, collaboration et expertise sont les maîtres-mots.

Comment participer au Challenge du Recrutement de CyberCité ?

Pour participer à ce Challenge du Recrutement, nul besoin d’une lettre de motivation. Il suffit de préparer son CV et de répondre à quelques questions rapides.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, et ce, jusqu’au 16 juin. Les équipes de CyberCité n’attendent plus que vous !