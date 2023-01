Welcome To The Jungle, la start-up française spécialisée dans le recrutement et la marque employeur, a annoncé, le 26 janvier, avoir clôturé une levée de fonds de 50 millions d’euros. Cet argent devrait permettre à l’entreprise de développer sa croissance en Europe, mais surtout aux États-Unis.

50 millions d’euros levés

Plus de trois ans après sa dernière levée de fonds de 20 millions d’euros en octobre 2019, la plateforme se dit prête à conquérir le territoire de l’Oncle Sam. Pour ce tour de table, en plus de ses partenaires de longue date Revaia, XAnge et Bpifrance, Welcome To The Jungle accueille blisce/, Cipio Partners, le Groupe ADP, Kostogri et RAISE Sherpas.

Dans la même catégorie Mobileye réussit son quatrième trimestre dans un contexte économique difficile

« Nous sommes ravis de l’aboutissement de cette levée de fonds et de la confiance accordée par nos investisseurs, historiques et nouveaux » se réjouit Jérémy Clédat, président-directeur général et cofondateur de la société. Il explique que « cette troisième vague de financement vient clore une année 2022 décisive, durant laquelle nous avons lancé une nouvelle offre commerciale et de nouvelles fonctionnalités ».

Aujourd’hui, Welcome To The Jungle recense près de 3 millions de visiteurs uniques chaque mois pour 5 000 clients et emploie plus de 300 personnes. Jérémy Clédat précise également que l’entreprise a dépassé les 30 millions d'euros de revenus récurrents annuels.

Direction New-York

Cela fait quelque temps que le patron de Welcome To The Jungle a les États-Unis dans le viseur. Il révèle à L’Usine Digitale « y penser depuis longtemps, mais là c’est le bon moment ». Avec la somme levée, il prévoit d’ouvrir des locaux à New-York et d’embaucher une quinzaine de salariés pour assurer le bon fonctionnement de l’antenne américaine.

Face à la concurrence, Jérémy Clédat rassure, « nous sommes sur un marché très concurrentiel mais le côté média nous permet de nous démarquer et de nous faire une place. Nos premiers essais montrent que beaucoup d’entreprises sont réceptives à notre positionnement ». Aujourd’hui, Welcome To The Jungle est installé en France, en Espagne et en République tchèque.