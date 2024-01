Photographie : Welcome To The Jungle.

Welcome to the Jungle start-up française spécialisée dans le recrutement et la marque employeur a annoncé ce matin le rachat de son concurrent britannique Otta. Elle aussi spécialisée dans le recrutement, elle lui offre un moyen de pénétrer le Royaume-Uni, mais aussi les États-Unis.

Depuis 2015, Welcome to the Jungle a conquis start-up et grandes entreprises françaises avec son offre de pages dédiées. Elle revendique aujourd’hui 5 500 sociétés clientes et trois millions de visiteurs mensuels.

De son côté, Otta, créée en 2019, est centrée sur la recherche d’emploi et plus particulièrement dans le secteur des start-up et des technologies. Elle propose un algorithme pour rapprocher recruteurs et candidats sur des critères allant du secteur de l’entreprise à la répartition télétravail-présentiel qu’elle demande. Le service revendique près de 2 millions d’inscrits entre les Royaume-Uni et les États-Unis. « Nos résultats sont notables, avec 6 millions de candidatures auprès de 10 000 entreprises sur Otta en 2023, » assure son PDG Sam Franklin.

Avec Otta, Welcome to the Jungle souhaite « bâtir la meilleure solution en matière de marque employeur et de sourcing, ce qui constituera une offre unique et très attractive » comme l’évoque son PDG, Jérémy Clédat, dans un communiqué. De cette solution se dessinent deux grands objectifs pour le français : consolider et accroître sa position européenne, s’implanter aux États-Unis.

Si elle est « incontournable » en France ou en République tchèque, après le rachat du local Proudly, son offre de page entreprise devrait séduire les quelque 185 000 start-up britannique. Comptant 70 % de candidatures en provenance des États-Unis, Otta lui ouvre également l’opportunité d’un rêve américain.

Confirmant ses ambitions de 2023 lors d’une levée de fonds de 50 millions d’euros, Welcome to the Jungle ouvrira des bureaux outre-Atlantique dès cette année révèle Les Echos. Signe de l’importance stratégique que représente ce nouveau marché, Jérémy Clédat devrait y poser ses valises. Une équipe spécialisée dans la création de contenu aurait été recrutée sur place. Si le marché y est déjà mature, la base de candidats d’Otta combinée à l’offre singulière de Welcome to the Jungle pourrait être un argument afin de se démarquer de la concurrence.