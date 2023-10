La valorisation de ByteDance, maison mère de TikTok, continue de chuter. Une tendance qui semble paradoxale, alors que la firme voit ses revenus largement augmenter d’une année sur l’autre. Des ...

La valorisation de ByteDance, maison mère de TikTok, continue de chuter. Une tendance qui semble paradoxale, alors que la firme voit ses revenus largement augmenter d’une année sur l’autre.

Des revenus en augmentation

Le géant chinois vient de proposer de racheter les actions de ses employés américains actuels à 160 dollars par action. Elle indique également détenir 1,4 milliard d’actions en circulation, ce qui implique une valorisation de 223,5 milliards de dollars. Cela représente une baisse de près de 26 % par rapport aux 300 milliards de dollars d’il y a un an, un chiffre qui était déjà en chute comparé à 2021, lorsque ByteDance était valorisée à 400 milliards de dollars.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Pourtant, la firme a réalisé un bénéfice d’exploitation de près de 6 milliards de dollars au premier trimestre 2023, soit près du double de l’année précédente. Cette nette augmentation démontre à quel point l’entreprise privée a redressé ses affaires depuis 2021, année où elle avait enregistré une perte d’exploitation de 7 milliards de dollars.

ByteDance parvient à augmenter rapidement ses revenus tout en réduisant considérablement ses dépenses de marketing, d’administration et de recherche. « Nous pouvons affirmer avec confiance que l’entreprise connaît une croissance continue », a confié une porte-parole du groupe.

Des vents contraires

Ce décalage conséquent entre la santé financière de ByteDance et sa valorisation peut en partie s’expliquer par les nombreux obstacles légaux auxquels sa poule aux œufs d’or, TikTik, doit faire face. Prise en étau entre son pays d’origine et les nations occidentales où elle détient un marché gigantesque, l’application est souvent la cible de remontrances de la part des autorités.

Interrogé par le Congrès américain, son PDG, Shou Zi Chew, a peiné à convaincre les législateurs du pays. Ces derniers craignent que TikTok ne permette à Pékin d’espionner les utilisateurs américains, en plus de diffuser des campagnes de propagande. Une loi présentée au Sénat pourrait mener à l’interdiction de la plateforme outre-Atlantique. L’État du Montana a déjà été plus loin avec une législation bannissant l’application sur son territoire.

En parallèle, TikTok est confrontée à une concurrence de plus en plus forte de la part de ses homologues américains. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a fait savoir que les Reels généraient un chiffre d’affaires annuel de plus de 10 milliards de dollars, contre 3 milliards de dollars en 2022.

Alphabet assure, pour sa part, que les YouTube Shorts sont visionnés par plus de 2 milliards d’utilisateurs chaque mois.