Alors qu’elle continue de se développer, ByteDance voit ses pertes d’exploitation atteindre des sommets. Ces dernières auraient plus que triplé en 2021 et s’élèveraient à plus de 7 milliards de dollars. D’après les documents internes obtenus par le Wall Street Journal le 6 octobre, ces résultats s’expliquent par les investissements de l'entreprise.

D’énormes pertes pour ByteDance

En tant qu’entreprise privée basée à Pékin, ByteDance n’est pas dans l’obligation de publier ses résultats financiers de manière publique. C’est pourquoi elle a transmis, en interne, un bilan couvrant 2020, 2021, et le premier trimestre de 2022.

Dans la même catégorie L’Inde veut une plateforme numérique regroupant ses 16 ministères

Ces documents révèlent que le géant des réseaux sociaux a enregistré une perte nette de 84,9 milliards en 2021, soit une augmentation de 87 % par rapport à 2020. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a lui aussi connu une forte croissance. Au cours de la dernière année fiscale, ByteDance a généré 61,7 milliards de dollars, c’est 80 % de plus qu’en 2020. Le coût de ses ventes était de 27,4 milliards de dollars, en hausse de 79 % en comparaison à l’année précédente.

Pour connaître un tel développement, ByteDance n'y est pas allé de main morte sur les dépenses. Le mastodonte chinois a déboursé 14,6 milliards de dollars en recherche et développement et 19,2 milliards de dollars en frais de vente et de marketing. Au total, les pertes d’exploitations de la maison mère de TikTok sont de 7,15 milliards de dollars, bien plus que les 2,14 milliards de dollars décomptés en 2020.

Le vent pourrait tourner en 2022

Malgré des pertes importantes ces deux dernières années, ByteDance pourrait voir ses résultats s’améliorer en 2022. Dans les documents internes partagés à ses employés, l’entreprise chinoise indique que ses recettes ont atteint 13,8 milliards de dollars lors du premier trimestre de l’année. Il s’agit d’une augmentation de 54 % par rapport aux trois premiers mois de 2021.

Depuis le début de l’année, ByteDance semble avoir décidé de maîtriser ses dépenses. La perte nette pour la période du premier trimestre de 2022 est de 4,7 milliards de dollars. C’est 84 % de moins que les 29,1 milliards de dollars dépensés à la même date en 2021.

Pour le moment, il n’est pas possible de prédire quand les prochains documents financiers de ByteDance seront dévoilés afin de confirmer ces tendances. Pour rappel, les derniers résultats en date avaient été divulgués par des sources proches du géant en juin 2020.