C’est l’un des grands objectifs d’Apple. La marque à la pomme veut mettre au point sa propre puce 5G pour ses smartphones, afin de se débarrasser une bonne fois pour toute des produits de Qualcomm. Problème, la tâche est bien plus ardue que prévu.

Des relations tendus avec Qualcomm

Il s’agit d’un fait connu depuis 2020 : Apple travaille d’arrache-pied en interne pour développer une puce modem capable de remplacer celle de Qualcomm. Pourtant, les deux entreprises viennent récemment d’étendre leur partenariat : les puces 5G de Qualcomm équiperont les iPhone en 2024, 2025 et 2026. Ce nouveau contrat n’a pas été établi de gaieté de cœur du côté de Cupertino, révèle le Wall Street Journal dans une enquête exclusive.

Le développement de son propre silicium a permis à Apple d’améliorer les performances de ses appareils et d’augmenter ses marges bénéficiaires. Désormais, elle aimerait en faire de même avec les modems. L’entreprise ambitionne en outre de se détacher de Qualcomm, avec qui les relations se sont grandement détériorées en 2007 en raison de frais de brevets excessifs. Une affaire qui est allée jusqu’au tribunal.

La marque à la pomme aurait néanmoins sous-estimé la complexité des puces modem : concevoir une puce 5G fonctionnant également sur les fréquences 2G, 3G et 4G utilisées dans le monde entier n’est pas chose aisée. Le projet de l’entreprise a en plus été entravé par des objectifs et des délais irréalistes, rapporte le Journal.

Une technologie très complexe

Apple a voulu adopter la même stratégie que pour Silicon, c’est-à-dire embaucher des milliers d’ingénieurs qui se penchent tous sur le même objectif. Le résultat n’a pas été le même. La société a testé ses premiers prototypes à la fin de l’année dernière. Jugés trop lents, les modems avaient environ trois ans de retard sur la meilleure puce de Qualcomm.

La firme a finalement été contrainte de renoncer à utiliser ses puces dans les iPhone de 2023, avec un déploiement repoussé à 2024. Les dirigeants se sont rendus compte que cet objectif ne pourrait pas, non plus, être atteint. Apple a donc entamé des négociations avec Qualcomm pour prolonger leur contrat.

Selon l’analyste Mark Gurman, spécialiste chevronné de la marque à la pomme, les puces 5G de l’entreprise seront déployées progressivement avant l’expiration de l’accord actuel avec Qualcomm, en 2026.