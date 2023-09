Attendu pour 2024, le modem 5G conçu en interne par Apple pour ses iPhone ne sortira pas avant 2026. Qualcomm a annoncé, ce 11 septembre, avoir conclu un accord de ...

Attendu pour 2024, le modem 5G conçu en interne par Apple pour ses iPhone ne sortira pas avant 2026. Qualcomm a annoncé, ce 11 septembre, avoir conclu un accord de trois ans avec la marque à la Pomme pour fournir ses composants 5G. En difficulté économique, ce nouveau contrat est une bonne nouvelle pour le leader des puces mobiles.

Qualcomm couvrira le lancement des iPhone en 2024, 2025 et 2026

Depuis quelques années, Cupertino travaille à la création de son propre modem 5G. En 2019, la marque à la Pomme a acquis « la majorité » de l’activité modem pour smartphone d’Intel lorsque la société a annoncé son retrait de ce secteur. L’entreprise aurait commencé à travailler sur sa propre version début 2020.

En début d’année, Qualcomm expliquait s’attendre à voir le modem d’Apple être commercialisé en 2024. Bloomberg précise même que « L’accord entre les deux entreprises devait prendre fin cette année, et le prochain iPhone – attendu mardi – était l’un des derniers à utiliser la puce modem de Qualcomm ». Surprise. Lundi les deux entreprises ont conclu un nouveau partenariat.

Dans un communiqué, Qualcomm annonce que « le nouvel accord couvrira les lancements de smartphones en 2024, 2025 et 2026 ». Les conditions financières n’ont pas été divulguées, mais l’entreprise a déclaré qu’elles étaient similaires au contrat signé en 2019 avec Apple. « Cet accord renforce l’expérience de Qualcomm en matière de leadership durable dans les technologies et produits 5G » a-t-elle souligné.

Après l’orage vient le beau temps

Apple est le plus gros client de Qualcomm, représentant près d’un quart de son chiffre d’affaires. Ce contrat de 3 ans devrait permettre au plus grand fournisseur de puces pour smartphone de remonter la pente. Lors de son dernier trimestre, la société a montré des résultats en berne, affectée par la morosité du marché des smartphones. Elle a déclaré un chiffre d’affaires de 8,4 milliards de dollars, contre 10,9 milliards de dollars il y a un an.

Les perspectives économiques de l’entreprise sont également assombries à cause de la situation géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Qualcomm pourrait perdre un autre de ses plus grands importants clients : Huawei. Washington envisagerait l’arrêt de toutes les exportations américaines vers le géant chinois de la téléphonie. Actuellement, l’entreprise américaine fournit des puces 4G d’ancienne génération à son client.

Qualcomm a également été touché par ricochet par l’annonce de Pékin d’interdire les smartphones d’Apple comme appareil de fonction pour les fonctionnaires et grandes entreprises d’État. En Bourse, les actions de entreprise avaient perdu 7,2 % de leur valeur le 7 septembre.

L’accord d’Apple a mis fin à cet orage. Le titre a enregistré une augmentation de 5 % ce matin. Une bonne nouvelle pour l’avenir à courts termes de Qualcomm, mais son modèle économique reste en danger à long terme. La perte, même partielle, de deux clients majeurs, Apple et Huawei, est une menace majeure. Pour éviter de trop en souffrir, la société a entamé des efforts de diversifications.