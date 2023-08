Le marché du smartphone traverse une période compliquée. Qualcomm, leader des puces pour mobile, est logiquement en difficulté. Lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, l’entreprise a ...

Le marché du smartphone traverse une période compliquée. Qualcomm, leader des puces pour mobile, est logiquement en difficulté. Lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, l’entreprise a revu ses objectifs à la baisse pour la fin d’année.

L’intelligence artificielle comme roue de secours pour Qualcomm

Mercredi 2 août, la valeur des actions de Qualcomm a chuté de 8,2 %. Le fabricant de puces pour smartphone a annoncé des résultats moyens pour le troisième trimestre fiscal, et de mauvaises prévisions pour son quatrième trimestre 2023. De quoi décourager les investisseurs.

Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 8,4 milliards de dollars, contre 10,9 milliards de dollars il y a un an. Le bénéfice net est également en chute en passant de 3,7 milliards de dollars à la même période en 2022 à 1,8 milliard de dollars. Cette baisse est due à l’effondrement du secteur des smartphones depuis plusieurs mois. En cause, une forte baisse de la demande après la pandémie de Covid-19, associée à l’inflation des prix.

Cette baisse devrait se poursuivre sur les prochains mois et Qualcomm devrait en subir les conséquences. Dans un appel avec les investisseurs, Cristiano Amon, PDG de Qualcomm a déclaré « la réduction des dépenses en composants pour téléphones et autres appareils électroniques se prolongera jusqu’à la fin de l’année ». Le fabricant a donc estimé que ces ventes seraient comprises entre 8,1 milliards de dollars et 8,9 milliards de dollars au quatrième trimestre. Les analystes visent 8,8 milliards de dollars.

Dans un communiqué en marge des résultats, Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, a déclaré « Nous adoptons une vision conservatrice du marché et prendrons de manière proactive des mesures de coûts supplémentaires pour garantir que Qualcomm est bien positionné pour offrir une valeur maximale aux actionnaires dans un environnement incertain ». Le mois dernier pour réduire ses coûts, l’entreprise a supprimé 415 emplois à son siège de San Diego. Elle a également déclaré qu’elle mettrait en œuvre davantage de programmes de réduction des coûts au cours du premier semestre 2024.

Cristiano Amon reste, tout de même, positif sur la « diversification à long terme » des revenus. Qualcomm investit massivement dans l’intelligence artificielle. L’entreprise a signé plusieurs partenariats avec Microsoft et Meta sur ce segment. Il a déclaré « Notre entreprise est capable de faire fonctionner des modèles d’intelligence artificielle sur des téléphones, plutôt que sur des supercalculateurs. Cette capacité devrait créer un point d’inflexion pour stimuler notre croissance à l’avenir ».