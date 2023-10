Qualcomm s’apprête à supprimer plus d’un millier de postes dans l’État de la Californie, alors que le marché du smartphone continue sa dégringolade inédite. Une suppression de postes qui ne ...

Qualcomm s’apprête à supprimer plus d’un millier de postes dans l’État de la Californie, alors que le marché du smartphone continue sa dégringolade inédite.

Une suppression de postes qui ne touche que la Californie

Premier fournisseur mondial de puces pour smartphones, Qualcomm pâtit sérieusement des difficultés rencontrées par le secteur. Selon des informations recueillies par Bloomberg, la société vient de notifier au département californien du développement de l’emploi la suppression de 1 258 postes dans l’État. Cela représente environ 2,5 % de sa main-d’œuvre globale, qui compte environ 50 000 travailleurs.

Plus de 750 des employés concernés font partie de l’équipe d’ingénieurs de l’entreprise, y compris des directeurs. Les autres proviennent de différents départements et comprendront du personnel technique et comptable. Akash Palkhiwala, directeur financier de Qualcomm, a annoncé aux analystes en août que la société appliquerait des mesures de réduction des coûts.

« Nous avions déjà indiqué que nous évaluerions les mesures de réduction des coûts supplémentaires en fonction de l’évolution de l’environnement. Tant que nous ne verrons pas de signes durables d’amélioration des fondamentaux, notre cadre opérationnel ne prévoit pas de reprise immédiate », affirmait-il alors.

Cette suppression d’emploi intervient alors que Qualcomm annoncera prochainement son bilan financier pour le troisième trimestre. Les licenciements débuteront au mois de décembre, et devraient s’achever dans la première partie de l’année 2024. Les sites de l’entreprise en dehors de la Californie ne sont pas concernés.

Le marché du smartphone s’effondre

Qualcomm estime que cette restructuration lui permettra de « continuer à investir dans des opportunités clés de croissance et de diversification » face à « l’incertitude persistante de l’environnement macroéconomique et de la demande ».

Le secteur du smartphone s’effondre depuis plus d’un an maintenant. En cause, une forte baisse de la demande après la pandémie de Covid-19, couplée à l’inflation des prix. Si une amélioration de la situation était annoncée au cours de 2023, la demande de ces appareils, en particulier en Chine, n’a pas rebondi aussi rapidement que certains l’avaient prévu.

Les analystes estiment que les livraisons mondiales de smartphones pour l’année sont en passe d’être les plus mauvaises depuis dix ans. Qualcomm elle-même pourrait voir son chiffre d’affaires diminuer d’environ 19 % au cours de l’exercice fiscal actuel.