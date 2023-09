SpaceX envisage d’installer un bureau dans la capitale irlandaise, Dublin. Cette arrivée en Europe s’inscrit dans le cadre de l’expansion de Starlink, son offre de réseau Internet par satellite. Les ...

Les grandes ambitions de SpaceX en Europe

Depuis 2019, la firme d’Elon Musk continue les lancements des satellites Starlink, dont la constellation compte aujourd’hui plus de 4 400 unités. Ils permettent d’étendre progressivement l’offre de réseau haut débit de SpaceX, qui vise à apporter Internet dans les zones les plus isolées du monde. La popularité du service continue de grimper ; entre janvier et décembre 2022, son trafic a tout bonnement été multiplié par 15.

Selon des informations recueillies par le Sunday Times, l’entreprise spatiale veut désormais franchir une nouvelle étape de sa croissance en traversant l’Atlantique et en établissant une équipe financière à Dublin. Objectif : atteindre une clientèle plus large et devenir un acteur majeur sur le Vieux Continent. Cette stratégie semble bien huilée ; sans lanceur lourd depuis la retraite d’Ariane 5 et les retards d’Ariane 6, l’UE est contrainte de se tourner vers le Falcon 9 pour ses missions.

À noter que le choix de l’Irlande comme base européenne n’a rien d’anodin. L’île d’Émeraude offre des avantages fiscaux considérables aux géants technologiques. Sans surprise, Meta, Apple ou encore Google y ont installé leurs sièges sociaux européens.

Des échéances charnières à venir

En amont, le calendrier de SpaceX est particulièrement chargé avec des échéances déterminantes. Sa fusée Starship, qui sera la plus puissante du monde une fois en fonction, est l’alunisseur du programme Artemis de la NASA. En 2025, si tout se passe comme prévu, elle acheminera des astronautes jusqu’à la surface de la Lune pour la première fois depuis une cinquantaine d’années.

Encore doit-elle voler. En avril, la fusée, couplée à son booster surpuissant Super Heavy, est parvenue à quitter le sol mais sa mission s’est terminée en échec par une impressionnante explosion. Elon Musk a confirmé il y a quelques jours avoir reçu les autorisations de la Federal Aviation Administration (FAA) nécessaires pour son deuxième test. Il devrait avoir lieu dans les semaines à venir.

La société poursuit sa cadence effrénée de lancements. Après 31 décollages en 2021, SpaceX a terminé l’année 2022 avec un total de 60 missions. Elle en prévoit 100 en 2023. La valorisation de l’entreprise, qui a établi un quasi monopole dans le secteur des lancements aux États-Unis grâce à l’ultra fiabilité et à la réutilisabilité du Falcon 9, frôle les 150 milliards de dollars.