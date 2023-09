En Chine, Tencent est le dernier géant à rejoindre la course de l’intelligence artificielle (IA). Le groupe a dévoilé, le 7 septembre, au cours de son sommet annuel à Shenzhen, ...

En Chine, Tencent est le dernier géant à rejoindre la course de l’intelligence artificielle (IA). Le groupe a dévoilé, le 7 septembre, au cours de son sommet annuel à Shenzhen, son modèle de langage à destination des professionnels. Cette annonce survient quelques jours après l’ouverture de la vanne de l’IA générative par Pékin. Plus de 70 intelligences artificielles ont obtenu l’autorisation d’être commercialisées par le gouvernement chinois depuis la fin du mois d’août.

Hunyan va venir améliorer les services de Tencent

Hunyan , la réponse de Tencent à ChatGPT, a été présenté en direct lors d’une conférence. Un extrait de la technologie du groupe avait déjà été montré sur WeChat, sa super application. Il était possible d’y voir un bout de conversation avec le robot de conversation. À l’instar du produit d’OpenAI, Huyan est capable de répondre aux questions des utilisateurs principalement en chinois et en anglais.

Lors de sa présentation, Tencent a assuré que son modèle de langage était « supérieur » à ChatGPT dans de nombreux domaines comme la rédaction de longs textes et la résolution de certains problèmes mathématiques. La société basée à Shenzhen assure d’ailleurs que Hunyan produit 30 % d’hallucinations, des réponses erronées produites par l’intelligence artificielle, de moins que Llama 2, l’IA de Meta.

Hunyan est pour le moment réservé aux entreprises pour créer des logiciels, des applications. Tencent va également intégrer son service à ses produits comme Tencent Meeting ou la fonction de recherche de WeChat. Dowson Tong, président-directeur général de la branche cloud et industrie intelligente du groupe, expliquait à CNBC que l’objectif est « d’améliorer l’expérience des utilisateurs avec les capacités offertes par l’intelligence artificielle et Hunyan ».

La Chine croit en l’IA générative

La Chine aspire à devenir le leader du secteur de l’IA d’ici à 2030. Toutefois, Pékin cherche à contrôler les informations et les valeurs véhiculées par ces technologies sur son territoire. Aussi, depuis le 15 août dernier, les entreprises et institutions développant des modèles de langage doivent obtenir l’aval de l’Administration du cyberespace de Chine (CAC), le censeur de l’Internet chinois, avant d’être partagées au grand public. En rendant Hunyan uniquement disponible aux professionnels, Tencent peut contourner cette restriction.

Au total, selon Robin Li, président-directeur général de Baidu – qui a rendu public Ernie Bot la semaine dernière – plus de 70 intelligences artificielles avec plus d’un milliard de paramètres ont reçu l’approbation de la CAC. Parmi les développeurs de ces technologies autorisées se trouvent SenseTime ou encore l’Académie chinoise des sciences. ByteDance, la maison mère de TikTok, pourrait être la prochaine à venir concurrencer Tencent et les autres mastodontes sur ce marché.