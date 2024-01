ByteDance souhaite définitivement tirer un trait sur le jeu vidéo. La maison mère de TikTok est en pourparlers avec plusieurs entreprises, dont Tencent, afin de leur céder ses activités dans le domaine et ainsi fermer sa branche dédiée, Nuverse.

Plusieurs entreprises discutent avec ByteDance

Depuis 2019, le géant chinois a dépensé des milliards de yuans pour développer sa division, faisant l’acquisition de plus de vingt studios. Elle n’a jamais obtenu le résultat escompté. En 2022 déjà, elle annonçait la fermeture de l’un de ses studios de développement basé à Shanghai.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

ByteDance souhaite maintenant mettre un terme à ses opérations dans les jeux vidéo, et est à la recherche d’un acheteur de celles-ci. Selon le South China Morning Post, Tencent fait partie des candidats, malgré les différends passés entre les deux mastodontes. Ils discutent d’un accord concernant plusieurs jeux publiés par Nuverse, notamment Crystal of Atland et Earth : Revival.

Au mois de novembre, l’entreprise annonçait à ses employés qu’elle mettrait fin à la plupart des projets de jeux qui n’avaient pas encore été lancés. Objectif : se concentrer sur « les domaines de croissance stratégique à long terme ».

Pas de retour sur investissement

ByteDance a déjà commencé à réduire ses effectifs dans l’unité Nuverse, qui compte environ 2 000 personnes. D’ailleurs, cette dernière était particulièrement ciblée par la vague de licenciements menée par les dirigeants début 2023. La société cherche à se séparer de Moonton, studio qu’elle a acquis en 2021 pour 4 milliards de dollars, depuis plusieurs mois.

Malgré l’énorme succès de TikTok et de sa version chinoise Douyin, ByteDance n’est jamais parvenue à rentabiliser ses investissements dans les jeux vidéo. « Si l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 54 milliards de dollars au premier semestre 2023, moins d’1 % de ce montant provient de son activité de jeux vidéo », remarque Lisa Hanson, directrice générale du cabinet de conseil Niko Partners, spécialisé dans l’industrie du jeu vidéo.

Les relations entre ByteDance et Tencent se sont améliorées dans d’autres secteurs. Le jeu DreamStar, édité par Tencent, a largement été promu au travers du réseau publicitaire de ByteDance, signe d’un rapprochement entre les deux sociétés en dépit de leur concurrence dans plusieurs secteurs.