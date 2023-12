Alors que la National Press and Publication Administration (NPPA) avait décidé de resserrer son contrôle dans le secteur des jeux vidéo, le régulateur chinois a annoncé le 23 décembre qu’il les « étudierait sérieusement ». En effet, de nombreux acteurs de cet écosystème jugent que ces mesures pourraient bien avoir ...

Alors que la National Press and Publication Administration (NPPA) avait décidé de resserrer son contrôle dans le secteur des jeux vidéo, le régulateur chinois a annoncé le 23 décembre qu’il les « étudierait sérieusement ». En effet, de nombreux acteurs de cet écosystème jugent que ces mesures pourraient bien avoir un impact sur leur chiffre d’affaires.

Soutenir l’industrie du jeu vidéo tout en le régulant

Un jour seulement après avoir annoncé la mise en place de nouvelles restrictions visant les joueurs de jeux vidéo en ligne, la NPPA a déclaré qu’elle pourrait bien revenir sur ces mesures. Pour cause, à l’annonce de celles-ci, les deux mastodontes chinois Tencent et NetEase voyaient leur valeur marchande plonger de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le cours de Tencent baissait de plus de 15 % à la Bourse de Hong Kong, tandis que celui de NetEase s’effondrait à plus de 20 % à New York.

Les actionnaires ont rapidement cédé leurs actions de peur de leur dépréciation. En effet, les restrictions visent tout particulièrement les achats intégrés aux jeux vidéo permettant aux joueurs de personnaliser leur avatar ou d’avoir accès à du contenu exclusif. Même si la NPPA n’avait apporté aucune précision sur le type de limitation qu’il allait imposer, les acteurs du secteur savent qu’une telle restriction aura un impact significatif sur les revenus.

En réponse aux inquiétudes suscitées par les mesures, la NPPA a assuré qu’il « étudierait sérieusement les préoccupations et les opinions exprimées » et qu’il modifierait davantage les règles après avoir pris en compte les opinions des organismes gouvernementaux, des entreprises et des utilisateurs concernés ». Elle se donne jusqu’au 22 janvier 2024 pour recueillir les commentaires des différentes parties prenantes afin de forger son jugement définitif.

Le 25 décembre, Pékin a allongé la liste de jeux vidéo autorisés sur le territoire, incluant 105 nouveaux titres vidéoludiques, six mois après le dernier élargissement. Une grande partie d’entre eux sont justement exploités par Tencent et NetEase, les deux entreprises, les plus touchées par l’annonce des mesures répressives. Une manière pour les autorités chinoises de prouver qu’elles soutiennent le développement du secteur des jeux vidéo, malgré les restrictions.

Depuis plusieurs mois, Tencent est d’ailleurs vivement touché par ces mesures. Au deuxième trimestre 2023, son activité en lien avec les jeux vidéo n’a pas progressé, atteignant difficilement les 4 milliards d’euros. Cela a obligé le géant chinois de la tech à licencier plusieurs milliers d’employés, mais aussi à diversifier ses activités, se concentrant sur la publicité, la fintech, ou encore l’intelligence artificielle. La firme a aussi ciblé l’international en récupérant les droits de développement et d’édition de la version mobile du jeu multijoueur très attendu de Bandai Namco, Blue Protocol.