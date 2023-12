Pékin a annoncé ce vendredi, qu’il allait mettre en place de nouvelles restrictions visant les joueurs de jeux vidéo en ligne. Ces mesures permettront, entre autres, de limiter les achats intégrés dans le but de lutter contre l’addiction des joueurs. Certains acteurs du secteur voient d’un mauvais œil l’arrivée de ...

Pékin a annoncé ce vendredi, qu’il allait mettre en place de nouvelles restrictions visant les joueurs de jeux vidéo en ligne. Ces mesures permettront, entre autres, de limiter les achats intégrés dans le but de lutter contre l’addiction des joueurs. Certains acteurs du secteur voient d’un mauvais œil l’arrivée de ces restrictions.

Tencent de nouveau secoué par l’encadrement du secteur du jeu vidéo en Chine

Pour les géants technologiques chinois, souvent spécialisés dans les jeux vidéo, ces restrictions ont eu l’effet d’une bombe. À titre d’exemple, le cours de Tencent baissait de plus de 15 % à la Bourse de Hong Kong, tandis que celui de NetEase s’effondrait à plus de 20 % à New York. Parmi les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement chinois, la limitation des achats in-app, mais aussi l’arrivée de notifications de type « pop-up » avertissant les joueurs qu’ils se comportent de manière « irrationnelle » devant leur écran.

Depuis plus de quatre ans, Pékin cherche à lutter contre l’addiction aux jeux vidéo, les plus jeunes passants souvent des heures devant leur écran. L’Administration du cyberespace de Chine (CAC) avait décidé de restreindre le temps de jeu pour les mineurs en le limitant à trois heures par semaine contre une heure trente par jour auparavant. Par ailleurs, les mineurs n’ont plus le droit d’accéder à internet entre 22 heures et 6 heures du matin pour éviter qu’il ne puisse jouer à des jeux en ligne durant la nuit.

Déjà à l’époque, ces mesures ne plaisaient pas à Tencent qui a été fortement impacté. Au deuxième trimestre 2023, son activité historique n’a pas progressé, ne dépassant pas les 4 milliards d’euros. Cela a obligé le géant chinois de la tech à licencier plusieurs milliers d’employés, mais aussi à diversifier ses activités, se concentrant sur la publicité, la fintech, ou encore l’intelligence artificielle. La firme a aussi ciblé l’international en récupérant les droits de développement et d’édition de la version mobile du jeu multijoueur très attendu de Bandai Namco, Blue Protocol.

Une nouvelle fois, Tencent devrait pâtir du renforcement de ces restrictions qui auront sans doute un impact sur ses revenus en lien avec le secteur des jeux vidéo. Pour l’heure, aucune précision n’a été apportée autour des futures mesures qui seront appliquées au sein de l’Empire du Milieu. Il faudra attendre avant de savoir si les achats seront limités en nombre ou si un montant maximum sera alloué aux joueurs.