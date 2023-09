Tencent a acquis les droits de développement et d’édition de la version mobile du jeu multijoueur très attendu de Bandai Namco, Blue Protocol. Le géant chinois espère ainsi relancer sa ...

Tencent a acquis les droits de développement et d’édition de la version mobile du jeu multijoueur très attendu de Bandai Namco, Blue Protocol. Le géant chinois espère ainsi relancer sa croissance internationale.

Un jeu ultra populaire

Affecté par la situation économique incertaine de la Chine, le numéro 1 mondial du jeu vidéo ne traverse pas la meilleure de ses périodes. En mettant la main sur les droits de distribution mondiaux du très populaire RPG Blue Protocol, la société espère rebondir.

Tencent a d’ores et déjà monté une équipe de développeurs pour le projet, et mise sur ses succès passés pour repartir de l’avant. La société a en partie bâti son empire en créant du contenu mobile pour des franchises emblématiques telles que Call of Duty et PUBG et va donc retenter le coup avec Blue Protocol. L’édition PC du jeu a été lancée au mois de juin au Japon. Au cours de sa première semaine, il a attiré 600 000 joueurs, dont 200 000 connexions simultanées à son apogée, ce qui constitue le lancement le plus rapide pour un jeu domestique en ligne sur PC de Bandai Namco.

Blue Protocol est un jeu de rôle en ligne gratuit. Sa monétisation repose sur les achats intégrés, un modèle commercial qui s’est avéré lucratif pour des titres bien établis comme League of Legends de Riot Games, propriété de Tencent. La division jeux vidéo d’Amazon devrait lancer le jeu sur les marchés occidentaux l’année prochaine, sur les plateformes PC, PlayStation et Xbox.

Tencent veut étendre sa présence en dehors de la Chine

Tencent a étendu sa présence au Japon en acquérant des participations dans des studios locaux de premier plan et en lançant des jeux mobiles basés sur des franchises populaires telles que Pokémon et Naruto. L’entreprise entend tirer parti de ses investissements en Europe, au Japon et en Corée du Sud pour renforcer ses ambitions mondiales et compenser les difficultés qu’elle rencontre sur le marché chinois, malgré la sortie récente du populaire Valorant.

Pour cela, elle continue sa vaste campagne d’acquisition de studios occidentaux. Elle a par exemple racheté Techland, qui a notamment conçu les jeux de zombie Dying Light, au mois de juillet.

Le marché chinois du jeu vidéo, qui pèse 40 milliards de dollars, s’est contracté pour la première fois en 2022, en raison des situations réglementaires et économiques incertaines. Dans le même temps, Tencent a à peine augmenté son chiffre d’affaires, menant une lutte acharnée contre des rivaux nationaux à la concurrence féroce.