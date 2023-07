Ce mercredi 12 juillet, Tencent a commercialisé le jeu vidéo Valorant en Chine. L’entreprise espère que ce nouveau titre signé Riot Games sera le digne successeur de League of Legends, ...

Ce mercredi 12 juillet, Tencent a commercialisé le jeu vidéo Valorant en Chine. L’entreprise espère que ce nouveau titre signé Riot Games sera le digne successeur de League of Legends, qui lui a permis de devenir un puissant acteur mondial.

La sortie « la plus importante de l’année »

Si l’Empire du Milieu représente le marché le plus important pour l’industrie du jeu vidéo, l’immense contrôle exercé par Pékin sur le secteur empêche de nombreux acteurs, surtout étrangers, d’en profiter. Il est interdit d’y commercialiser un jeu vidéo si celui-ci n’a pas obtenu l’approbation des autorités. Pour pénétrer sur le marché, les éditeurs étrangers doivent en outre passer par des entreprises locales qui se chargent de la diffusion de leur titre.

Entre juillet 2021 et avril 2022, le gouvernement a même interdit la publication de nouveaux titres sur le territoire. Tencent, faisant l’objet d’une vaste campagne de régulation de la part des autorités, n’a vu aucun de ses jeux autoriser avant décembre 2022. C’est à cette période que Valorant a obtenu le feu vert pour sa sortie chinoise.

« Pendant longtemps, l’industrie a pensé que la croissance du marché des jeux PC ralentissait, mais l’émergence de Valorant nous a montré que les jeux PC avaient encore un fort potentiel de croissance », a affirmé Steven Ma Xiaoyi, vice-président senior de Tencent, lors d’une conférence de presse. La sortie du jeu de tir à la première personne (FPS) est considéré comme « le plus important de l’année » par le géant chinois.

Il est développé par Riot Games, filiale de Tencent depuis 2011, qui est également à l’origine de l’indétrônable Leagues of Legend. Valorant est initialement sorti en 2020 sur PC, et compte aujourd’hui 14 millions de joueurs, ce qui en fait un franc succès. Il s’agit également du FPS le plus visionné sur Twitch en 2022.

Tencent veut retrouver sa gloire

Tencent compte bien capitaliser sur ce nouveau titre, et se prépare à investir massivement pour le mettre en avant. 138 millions de dollars sont prévus pour promouvoir le développement de produits et de compétitions d’e-sport de Valorant au cours des trois prochaines années. Le jeu sera directement en concurrence avec Apex Legends, Overwatch et Counter-Strike: Global Offensive.

La répression exercée par Pékin sur le secteur du jeu vidéo a affecté Tencent, qui a vu son chiffre d’affaires baisser en conséquence. La société doit en outre faire face à une concurrence toujours plus accrue de la part de ses rivaux locaux, NetEase et miHoYo.