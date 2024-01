Dans un article publié le 3 janvier, un journal proche du Parti communiste chinois a exhorté les régulateurs de mettre un terme aux mesures restrictives qu’ils mettent en place pour mieux surveiller la population, et encadrer certaines habitudes jugées néfastes par Pékin. Le média chinois considère que ces directives ont ...

Dans un article publié le 3 janvier, un journal proche du Parti communiste chinois a exhorté les régulateurs de mettre un terme aux mesures restrictives qu’ils mettent en place pour mieux surveiller la population, et encadrer certaines habitudes jugées néfastes par Pékin. Le média chinois considère que ces directives ont un impact non négligeable sur la santé économique des géants technologiques basés au sein de l’Empire du Milieu.

La politique répressive chinoise entrave son économie

C’est dans le Study Times, le journal publié par les étudiants de l’école centrale du Parti communiste chinois, que cet article d’opinion a été publié, en première page. Les rédacteurs de ce papier ont vivement encouragé les autorités de mettre fin à ces pratiques consistant à « osciller entre surveillance laxiste et réglementation trop stricte afin que les grandes entreprises technologiques chinoises puissent avoir une marge de manœuvre ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Bien que l’article ne mentionne aucune société ou régulateur en particulier, cette publication est parue quelques jours seulement après que la National Press and Publication Administration (NPPA) ait décidé de resserrer son contrôle sur l’écosystème du jeu vidéo. Ces restrictions auraient dû permettre, entre autres, de limiter les achats intégrés dans le but de lutter contre l’addiction des joueurs.

À l’annonce de ces mesures le vendredi 22 décembre 2023, le cours de Tencent baissait de plus de 15 % à la Bourse de Hong Kong, tandis que celui de NetEase s’effondrait à plus de 20 % à New York. Le temps d’un week-end, les deux géants du jeu vidéo avaient perdu près de 80 milliards de dollars de leur valeur. Et ce n’est pas la première fois que cela se produit puisqu’à l’annonce de chacune des restrictions encadrant le secteur, les revenus de Tencent en ont pâti.

Devant ces déconvenues, la NPPA a cherché à calmer le jeu, assurant qu’il « étudierait sérieusement les préoccupations et les opinions exprimées et qu’il modifierait davantage les règles après avoir pris en compte les opinions des organismes gouvernementaux, des entreprises et des utilisateurs concernés ». L’autorité chinoise s’est donnée jusqu’au 22 janvier pour recueillir des commentaires auprès de toutes les parties impactées par ces potentielles restrictions.

L’article du Study Times fait référence à ce genre de pratiques qu’elle a encouragé. Pour le média, les réglementations et les ajustements politiques du gouvernement chinois « doivent prendre en compte les points de vue de toutes les parties, en particulier celles qui sont réglementées pour éviter d’interrompre les activités commerciales normales ou de provoquer des risques inattendus ». Aussi, les rédacteurs considèrent que la Chine doit améliorer la « coordination entre les organismes gouvernementaux et les régulateurs pour éviter la multiplication de contrôles inutiles ».