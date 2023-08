Touché par le contexte économique compliqué de la Chine, Tencent déçoit le marché boursier. Le géant chinois du numérique, a publié, le 16 août, les résultats du deuxième trimestre de ...

Touché par le contexte économique compliqué de la Chine, Tencent déçoit le marché boursier. Le géant chinois du numérique, a publié, le 16 août, les résultats du deuxième trimestre de son exercice 2023-2024. L’entreprise a annoncé une hausse de 11 % de son chiffre d’affaires pour atteindre les 18,7 milliards d’euros. Malgré cette croissance, les investisseurs espéraient plus avec la fin de la répression de Pékin.

La publicité en ligne progresse à nouveau

Depuis 2021, la Chine a sanctionné à maintes reprises le secteur des jeux vidéo. Entre juillet de cette même année et avril 2022, Pékin a interdit la publication de nouveaux titres sur son territoire. En tant que plus grande entreprise de jeu vidéo du monde, Tencent a été fortement impacté par ces décisions. Le géant a même dû attendre décembre dernier pour recevoir l’autorisation de publier un nouveau jeu. Ce blocage a encore des conséquences sur les ventes au sein de l’Empire du Milieu pour l’entreprise : son activité historique n’a pas progressé au deuxième trimestre 2023, atteignant les 3,9 milliards d’euros.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Heureusement, Tencent a anticipé pour limiter la casse. En 2022, l’entreprise a réduit ses coûts en licenciant plusieurs milliers d’employés dont la rédaction du site de jeu vidéo Fanbyte comprenant 5 000 personnes. Elle a également investi dans de nombreuses branches porteuses.

La société basée à Shenzhen, au sud de la Chine, a pu compter sur la progression du chiffre d’affaires de la publicité en ligne de 34 %. En net ralentissement depuis la pandémie, ce secteur a repris une nouvelle dynamique depuis plusieurs mois. Le secteur des FinTech, avec WeChat Pay, un service équivalent à Apple Pay, a augmenté leurs ventes de 14 %.

À l’instar d’autres entreprises chinoises rêvant d’ailleurs, Tencent mise depuis plusieurs années sur l’étranger. Les ventes de titres de jeu vidéo à l’international ont été en hausse au deuxième trimestre 2023. Riot Games et les différents studios que possèdent Tencent ont rapporté plus d’un milliard d’euros, soit une augmentation de 19 % par rapport à la même période l’année dernière.

Dans un communiqué, Tencent s’est félicité des résultats de ses différentes activités « Au cours du deuxième trimestre 2023, nous avons maintenu un taux de croissance solide des revenus, ainsi qu’une gravitation vers des flux de revenus avec de meilleures marges ».

L’IA dans le viseur de Tencent

L’entreprise a annoncé un bénéfice en hausse de 41 % atteignant les 3,3 milliards d’euros. Si cette progression est phénoménale, elle n’est pas suffisante pour les investisseurs. Ils attendaient un revenu net de 4,1 milliards d’euros. Cet échec suscite des inquiétudes : les ventes de jeux vidéo en Chine vont-elles encore stagner, voire pire baisser, lors du prochain trimestre ?

Pony Ma, cofondateur et PDG de Tencent affiche une confiance inébranlable pour les prochains trimestres « la croissance devrait continuer durant cette période ». Il a poursuivi « Nous stimulerons davantage l’innovation, notamment grâce à l’IA générative, où nous fournissons une bibliothèque de modèles à nos partenaires via notre offre Tencent Cloud Model-as-a-Service (MaaS) ».

À l’instar de ses concurrents Baidu et Alibaba, l’avenir de Tencent devrait effectivement s’orienter vers les intelligences artificielles (IA) génératives. Selon le Financial Times, Tencent fait partie des quatre géants (Baidu, ByteDance, Alibaba) qui ont commandé plus de 100 000 processeurs A800 avant fin 2023. Ces puces de Nvidia permettent aux entreprises de développer des outils d’IA.