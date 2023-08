Baidu, ByteDance, Alibaba et Tencent ont rempli le carnet de commandes de l’américain Nvidia. Les géants chinois du numérique s’approvisionnent en masse en processeur graphique (GPU), utilisé pour le développement ...

La tech chinoise a besoin des puces Nvidia pour ses produits

Selon les chiffres obtenus par le Financial Times, les quatre entreprises ont commandé pour 2023 100 000 processeurs A800 pour la coquette somme d’un milliard de dollars. Un autre achat représentant quatre milliards de dollars a été passé pour 2024. Ces composants, utilisés pour l’IA sont propres à la Chine.

Les États-Unis ont interdit à Nvidia de vendre ses puces les plus performantes, appelées A100 et H100. Pour continuer à profiter de l’énorme marché chinois, l’entreprise a donc développé des versions moins puissantes, non soumise au contrôle de Washington.

Les quatre sociétés parmi les plus puissantes de la Tech chinoise en ont besoin pour leurs divers produits. Baidu a présenté son IA générative Ernie Bot, ByteDance travaille notamment sur un système nommé Grace. Alibaba et Tencent proposent, via leurs activités cloud, de louer de la capacité de calcul pour entraîner des IA.

Interrogé par le quotidien britannique, Nvidia n’a pas directement commenté ces opérations, mais a déclaré « les sociétés Internet grand public et les fournisseurs de cloud investissent chaque année des milliards de dollars dans les composants des centres de données, passant souvent des commandes plusieurs mois à l’avance ».

Sanction ? Pas sanction ?

Il se pourrait toutefois que les quatre groupes cherchent à se constituer des stocks, anticipant de futures restrictions. La presse américaine se fait l’écho depuis plusieurs semaines de restrictions à venir de Washington. Les puces tronquées, mais aussi la location de capacité de calcul sur les GPU les plus puissants de Nvidia auprès des services cloud américains de Google, Amazon, Microsoft, seraient en ligne de mire.

Plusieurs entreprises de semi-conducteurs avec en tête la puissante Semiconductor Industry Association (SIA), ont exhorté l’administration démocrate à s’abstenir de nouvelles sanctions, ou, du moins, d’en limiter l’impact pour les sociétés locales.

Le 9 août Joe Biden a signé un décret pour limiter les investissements de sociétés étasuniennes dans des entreprises chinoises traitant de « technologies sensibles ». L’intelligence artificielle en fait partie au côté de l’informatique quantique et des semi-conducteurs. La question de la signature d’un nouveau décret d’ici la rentrée, plus large, reste posée. En attendant, Baidu, ByteDance, Alibaba et Tencent semblent ne pas vouloir prendre de risque.