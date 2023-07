Tencent continue sa vaste campagne d’acquisition dans le secteur des jeux vidéo. Cette fois, le géant chinois met la main sur le studio polonais Techland, qui a notamment conçu les ...

Tencent continue sa vaste campagne d’acquisition dans le secteur des jeux vidéo. Cette fois, le géant chinois met la main sur le studio polonais Techland, qui a notamment conçu les jeux de zombie Dying Light.

Techland garde sa liberté de création

Fondé en 1991 par Pawel Marchewka, Techland va désormais tomber sous l’égide de Tencent, a annoncé ce dernier dans un billet de blog : « Faire équipe avec Tencent nous permettra d’avancer à toute vitesse dans l’exécution de la vision de nos jeux. Nous avons choisi un allié qui s’est déjà associé à certaines des meilleures sociétés de jeux vidéo au monde et les a aidées à atteindre de nouveaux sommets tout en respectant leur façon de faire ».

La firme chinoise va devenir l’actionnaire majoritaire du studio, bien que celui-ci conservera la propriété de ses droits intellectuels, notamment la série Dying Light, ainsi que sa liberté de création. Techland va rejoindre l’impressionnant portfolio de Tencent, qui possède en totalité ou en partie des studios comme Riot Games, Epic Games.

Son catalogue contient, en outre, certains des jeux les plus lucratifs au monde, notamment Honor of Kings, Call of Duty : Mobile ou encore PUBG Mobile. Le PDG a également révélé que Techland travaillait actuellement sur un nouveau RPG fantastique, qui s’annonce déjà « comme quelque chose de vraiment spécial ».

Le studio s’est fait connaître grâce à la série de jeux de tir à la première personne Call of Juarez. En 2011, il a sorti le jeu de zombies en monde ouvert Dead Island, puis a commercialisé Dying Light en 2015. Plus récemment, Techland a lancé le deuxième volet, Dying Light 2 : Stay Human.

Vaste campagne d’acquisition pour Tencent

Pour sa part, Tencent continue de dépenser pour étoffer son portfolio. En 2022, la méga-entreprise chinoise a racheté Sumo Group. La firme a également annoncé son intention de faire l’acquisition de Turtle Rock Studios, développeur de Back 4 Blood et Left 4 Dead. En Chine, Tencent mise sur la sortie de Valorant pour asseoir sa position de leader, après que des acteurs locaux comme NetEase l’aient sérieusement concurrencé.