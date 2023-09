Alphabet veut s’imposer, à nouveau, dans le secteur du cloud gaming. La maison mère de Google a annoncé, le 5 septembre, le déploiement sur YouTube d’une nouvelle section nommée Playables. ...

Alphabet veut s’imposer, à nouveau, dans le secteur du cloud gaming. La maison mère de Google a annoncé, le 5 septembre, le déploiement sur YouTube d’une nouvelle section nommée Playables. Dans cette dernière, un nombre restreint d’utilisateurs peuvent jouer à des jeux vidéo directement sur la plateforme de vidéos en ligne.

Playables, le second souffle de YouTube ?

En juin dernier, le Wall Street Journal révélait que Google, malgré l’échec de Stadia, n’avait pas abandonné les jeux vidéo. En interne, des équipes testaient un service déjà appelé YouTube Playables. Il permettait aux salariés de lancer un jeu de casse brique directement sur la plateforme de vidéos en ligne. Démentie par Google à l’époque, cette initiative est maintenant confirmée.

Sur son blog, YouTube a annoncé avoir lancé un test expérimental pour sa section Playables. Elle sera disponible sur les applications mobiles et sur ordinateur pour un nombre limité d’utilisateurs. L’échec du service Stadia fermé le 1er janvier dernier, trois ans après son lancement, incite Alphabet à prendre son temps pour lancer ces nouvelles fonctionnalités.

Le maigre communiqué indique que la section est disponible à côté des autres onglets : Accueil, Abonnement, Tendances… Le catalogue de jeu n’est pas dévoilé. Les premiers utilisateurs ont pu, tout de même, jouer à Stack Bounce, un jeu simple où il faut appuyer sur l’écran pour faire sauter une balle.

Playables pourrait donner un second souffle à YouTube. Les consommateurs passent de moins en moins de temps sur la plateforme pour se diriger vers des concurrents plus attrayants. En mars dernier, une publication d’Insider Intelligence, montrait que les utilisateurs américains passaient 58 minutes par jour sur TikTok, contre 48 sur YouTube. En 2021, l’écart n’était que de 3 minutes entre les deux entreprises.

Le Google Play Store pourrait aider YouTube à développer Playables

YouTube n’est pas la seule plateforme vidéo à vouloir conquérir le secteur du cloud gaming. Depuis 2021, le géant du streaming Netflix s’est lancé. Il propose des dizaines de jeux mobiles et travaille actuellement sur une adaptation sur tous les écrans. Pour créer ses jeux vidéo, l’entreprise ne lésine pas sur les investissements et a racheté plusieurs studios de création dont Next Games en mars 2022.

Investissement ne rime pas forcément avec réussite. En août 2022, une société d’analyse d’application, Apptopia, avait révélé que les jeux de Netflix n’avaient été téléchargés que 23 millions de fois. Quotidiennement, moins de 1% des 221 millions d’abonnés de Netflix jouaient aux titres disponibles.

Google pourrait réussir à convaincre plus d’internautes de passer par YouTube grâce à son Play Store. L’entreprise pourrait tirer son épingle du jeu en créant une interconnectivité avec le magasin d’application et la plateforme de vidéo. Les millions de titres disponibles sur le magasin d’applications pourraient être accessibles directement sur YouTube. Les utilisateurs n’auraient plus besoin d’un téléphone haut de gamme pour pouvoir jouer à des grands jeux.