L’échec de Stadia, l’ancien « Netflix » du jeu vidéo, n’a pas refroidi Alphabet. La maison mère de Google aurait invité ses employés à essayer un nouveau produit appelé Playables sur YouTube. Les utilisateurs pourraient accéder à des jeux en ligne directement depuis la plateforme d’hébergement vidéo.

Les employés de Google peuvent tester le service avec un seul jeu

En 2019, Google crée Stadia pour imposer le jeu vidéo sans console ni ordinateur grâce à un puissant service de cloud gaming. La plateforme promettait d’accéder à n’importe quel jeu acheté au préalable depuis différents écrans (téléviseur, ordinateur, ou smartphone). 3 ans plus tard, le projet s’est soldé par un échec. L’entreprise a pris la décision de fermer le service le 1er janvier 2023.

D’après le Wall Street Journal, le groupe est toujours intéressé par le secteur du jeu vidéo. Il chercherait à passer d’une activité d’hébergement de vidéo à une activité de jeux en ligne. Cette nouvelle fonctionnalité permettrait à YouTube de générer de nouveaux revenus alors que le marché publicitaire est en déclin. En interne, les équipes d’Alphabet testent un service appelé YouTube Playables. Il permet de jouer à des jeux en ligne comme Stack Bounce, un jeu de casse-briques.

L’inventivité du projet serait l’accessibilité instantanée du jeu depuis une simple page YouTube où le titre serait jouable en streaming sur navigateur ou sur l’application. En 2019 lors du lancement de Stadia, il s’agissait d’une des promesses du géant. Lors d’un visionnage d’une bande-annonce, l’idée initiale était de pouvoir jouer directement depuis YouTube ou de rejoindre instantanément un streamer lors d’un live. Cependant les difficultés de Stadia ont rendu ces promesses irréalisables.

Contacté par le média américain, Google dément malgré un intérêt pour les jeux vidéo : « Le jeu est depuis longtemps au centre des préoccupations de YouTube (…) Nous expérimentons toujours de nouvelles fonctionnalités, mais nous n’avons rien à annoncer pour le moment ».

Avec un milliard d’utilisateurs chaque mois, YouTube pourrait facilement en convaincre certains de jouer sur sa plateforme. Playables serait bien plus proche de l’idée du « Netflix » du jeu vidéo que Stadia. Le géant du streaming a, quant à lui, étendu ses activités dans le domaine. Depuis 2021, le service propose plus d’une dizaine de jeux accessibles sur smartphones et, bientôt, sur téléviseur.