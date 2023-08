L’émergence internationale des constructeurs automobiles chinois ne fait plus aucun doute. La Chine est désormais le plus grand exportateur automobile au monde, dépassant le Japon. La deuxième puissance économique mondiale ...

L’émergence internationale des constructeurs automobiles chinois ne fait plus aucun doute. La Chine est désormais le plus grand exportateur automobile au monde, dépassant le Japon. La deuxième puissance économique mondiale a exporté 2,34 millions de véhicules lors du premier semestre 2023. L’ancien leader a terminé la même période avec 2,02 millions de voitures exportées.

En 2022, la Chine avait déjà dépassé l’Allemagne pour devenir le deuxième exportateur mondial de voitures. Elle est maintenant sur la plus haute marche du podium. Plusieurs éléments expliquent cette dynamique. Le pays profite des tensions géopolitiques pour exporter ses voitures vers la Russie. Les constructeurs chinois Geely, Chery, Great Wall ou encore BYD ont remplacé les marques allemandes et le japonais Toyota. Ces dernières ont été contraintes de quitter le pays à la suite de sanctions commerciales occidentales.

Outre la géopolitique, cette réussite a été alimentée par la forte croissance des exportations de véhicules électriques. Dans un article de blog publié le 8 août, la China Passenger Car Association, l’association chinoise recensant le marché automobile, constate que près de la moitié des exportations en provenance de Chine sont des véhicules électriques. Le Japon est en retard sur ce segment. Les constructeurs japonais comme Toyota, le leader en termes de voitures vendues dans le monde, ont longtemps préféré miser sur l’hybride.

Une expansion nécessaire pour la Chine

Les marques chinoises de véhicules électriques sont agressives pour s’imposer à l’étranger. Sur leur marché local, elles souffrent d’une concurrence accrue. Plus de 200 constructeurs investissent des milliards de yuans en recherche et développement afin de dominer le plus grand marché automobile du monde. Xpeng et Nio, deux start-up chinoises de véhicules électriques, ont annoncé récemment leur expansion à l’international. BYD, le leader chinois, a établi des points de vente dans les zones économiques les plus forts, sauf aux États-Unis.

En plus de vouloir s’exporter dans les régions traditionnelles, les constructeurs chinois visent à dominer toute l’Asie du Sud-Est. 75 % des voitures électriques vendues en Thaïlande, en Indonésie, au Vietnam, à Singapour, en Malaisie et aux Philippines sont des marques chinoises.