D’après une étude de Counterpoint Research, publiée ce jeudi 20 juillet, 75 % des voitures électriques vendues en Asie du Sud-Est (Thaïlande, Indonésie, Vietnam, Singapour, Malaisie et Philippines) sont de marques chinoises. Le premier constructeur de l’Empire du Milieu, BYD, possède plus de 50% des parts de marché de la zone.

Des subventions à foison en Asie du Sud-Est

« Les ventes de véhicules électriques en Asie du Sud-Est ont été multipliées par 10 en glissement annuel au premier trimestre 2023 » dévoile le cabinet Counterpoint Research. De janvier à mars 2022, les voitures électriques représentaient seulement 0,6 % des ventes sur le continent, contre 6 % à la même période cette année.

L’étude révèle que la Thaïlande est le pays représentant le plus de ventes de véhicules électriques avec 79 % des écoulements. Cet engouement provient des incitations aux consommateurs thaïlandais et des subventions aux constructeurs automobiles pour construire plus de véhicules électriques localement.

D’ici les sept prochaines années, le Premier ministre Prayut Chan-o-cha souhaite que 30 % de la production automobile du pays soit consacrée aux véhicules électriques. Aujourd’hui, les usines thaïlandaises spécialisées assemblent plus de 2,5 millions de modèles. Des ambitions dont s’emparent les constructeurs électriques chinois. Depuis le début de l’année, BYD, Geely ou encore Nio se sont engagées à investir plus de 1,5 milliard de dollars dans le déploiement d’usines dans le pays. Un changement d’ère puisque l’industrie automobile thaïlandaise est dominée depuis plusieurs décennies par des sociétés japonaises comme Toyota.

Largement dominés par la Thaïlande, l’Indonésie et le Vietnam représentent, tout de même, respectivement 8 % et 7 % des ventes de véhicules électriques en Asie du Sud-Est. Singapour, la Malaisie et les Philippines se partagent les 6% restants. L’étude révèle une domination chinoise, « Les entreprises chinoises connaissent une croissance rapide et dépassent leurs concurrents dans la région. Leur part de marché est passée de 38 % en 2022 à 75 % en 2023 » déclare Counterpoint Research.

Au cas par cas, BYD domine le marché de l’électrique avec 51,2 % des parts. Il est suivi de loin par ses compatriotes : Hozon New Energy (9,6%) et le groupe SAIC, propriétaire de MG, (8%). L’Atto 3 de BYD était la voiture électrique la plus vendue dans la région. La Neta V de Hozon News Energy est seconde, Tesla vient se positionner troisième avec son Model Y.

Aujourd’hui de 6 %, les ventes de voitures électriques devraient continuer de prendre des parts de marché aux modèles traditionnels. Selon le cabinet de recherche, l’Indonésie et la Malaisie devraient, à l’instar de la Thaïlande, offrir des subventions aux consommateurs afin qu’ils achètent des voitures sans émission de carbone.