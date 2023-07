Tandis que l’économie chinoise est en difficulté, Pékin demande aux banques du pays de financer le secteur technologique privé. Objectif : relancer une industrie dévastée par deux années de répression ...

Une économie en perte de vitesse en Chine

Au second trimestre 2023, la croissance de l’économie chinoise n’a pas atteint l’objectif prévu de +7,1 %. Elle s’est établie à 6,3 % par rapport à l’année dernière, alors que le pays appliquait la stricte politique zéro-Covid, entraînant le confinement de quasiment toute la population.

Si ces importantes restrictions ont affecté le secteur technologique, la répression menée par les autorités à l’égard des plus grandes entreprises du pays ont d’autant plus joué dans la balance. Ces dernières sont considérées comme essentielles pour relancer une économie en perte de vitesse.

Fin 2020, Pékin a entamé une vaste campagne de régulation, affectant particulièrement Ant Group, Alibaba mais également Tencent. Face à la situation économique du pays, le gouvernement a décidé de relâcher la pression au courant de l’année 2022. Depuis, la croissance peine à repartir à la hausse.

Ces dernières semaines, le Parti communiste a évoqué de nombreuses mesures visant à soutenir les entreprises, démontrant sa volonté d’agir.

De nombreuses mesures pour relancer le secteur privé

Ainsi, le pays va « s’efforcer d’injecter davantage de ressources financières dans l’économie réelle et les secteurs innovants, afin de faciliter la transformation du pays en une puissance technologique et de parvenir à l’autosuffisance technologique et à l’auto-amélioration », a annoncé Zhang Qingsong, gouverneur adjoint de la Banque populaire de Chine.

Le gouvernement incite les banques à soutenir les fusions et acquisitions du secteur technologique. En amont, les assurances et les fonds de pension sont encouragés à investir dans le capital-risque, ce qui permettra de renforcer davantage l’écosystème technologique du pays.

Pour soutenir les jeunes firmes non cotées en bourse, les régulateurs chinois les autorisent à lever des fonds par le biais d’émissions obligataires. Ces mesures stratégiques démontrent l’engagement de la Chine à promouvoir le développement technologique et à renforcer sa position en tant que leader mondial dans le domaine de l’innovation.

Cet appel au financement du secteur privé intervient alors que l’industrie de la tech chinoise doit également tenir face aux restrictions américaines, sous fond de guerre commerciale entre les deux premières puissances.

Pékin s’est également engagée à prendre des mesures de relance pour d’autres piliers essentiels de la croissance, tels que l’immobilier et la consommation.