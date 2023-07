Plusieurs semaines après le déploiement de ChatGPT sur iOS, OpenAI annonce l’arrivée de l’application sur les smartphones Android au cours de cette dernière semaine de juillet.

Une interface similaire à ce qui est proposé sur iOS

Seulement deux mois après son lancement à la fin novembre, ChatGPT devenait l’application grand public avec la croissance la plus rapide de l’Histoire, sans même disposer d’une version mobile. Si cette performance a depuis été surpassée par Threads, elle démontre tout l’engouement suscité par l’intelligence artificielle (IA) générative.

En mai, OpenAI annonçait le lancement de l’appli ChatGPT sur iOS aux États-Unis, avant de l’étendre à plus de 30 pays supplémentaires quelques jours plus tard. La même approche devrait être mise en œuvre pour la version Android. Pour l’heure, les détenteurs de smartphones Android peuvent utiliser l’agent conversationnel via un navigateur, mais l’interface n’est pas vraiment adaptée à un tel usage.

ChatGPT est désormais disponible sur le Google Play Store pour être préinstallée. D’après les images postées sur le magasin d’applications, la plateforme sera très similaire à ce qui est proposé sur iOS, à quelques spécificités près. Les utilisateurs auront ainsi la possibilité de synchroniser leurs conversations et leurs préférences d’un appareil à l’autre, et pourront choisir entre un mode sombre et clair.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI — OpenAI (@OpenAI) July 21, 2023

OpenAI continue sur sa lancée malgré une concurrence plus accrue

Il s’agit d’une nouvelle étape cruciale pour OpenAI, qui souhaite progressivement rendre son intelligence artificielle la plus accessible possible. La version gratuite de ChatGPT est basée sur le modèle de langage GPT-3.5. Ceux qui souscrivent à l’abonnement ChatGPT Plus bénéficient d’un modèle bien plus performant, GPT-4, ainsi que d’autres fonctionnalités plus poussées. Ils ont en outre un accès prioritaire au service, même en cas de fortes demandes.

ChatGPT doit faire face à une concurrence toujours plus féroce, alors que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans la course à l’IA générative. En plus de Google Bard, le modèle d’OpenAI doit aussi rivaliser avec Claude 2 d’Anthropic. Ce dernier a la capacité de résumer jusqu’à 75 000 mots, contre 3 000 pour ChatGPT.