Quelques jours après avoir lancé une application de ChatGPT aux États-Unis, OpenAI annonce son arrivée dans plus de 30 pays, dont la France. Il s’agit d’une nouvelle étape pour l’intelligence artificielle (IA) générative qui chamboule l’industrie.

Seulement deux mois après son lancement à la fin novembre, ChatGPT devenait l’application grand public avec la croissance la plus rapide de l’Histoire, sans même disposer d’une application mobile. Dans une série de tweets publiée ce jeudi 25 mais, OpenAI annonce désormais le lancement de l’appli ChatGPT dans plus de 30 pays situés aux quatre coins du monde. Parmi eux, on retrouve notamment la France, la Croatie, l’Allemagne, le Canada, le Japon, le Pakistan, le Pérou ou encore la Tunisie.

Pour télécharger l’application, il suffit de se rendre sur l’App Store d’iOS ; pour le moment, il n’y a pas de version Android, bien qu’OpenAI ait promis que ce serait « bientôt » le cas.

The ChatGPT app for iOS is now available to users in 11 more countries — Albania, Croatia, France, Germany, Ireland, Jamaica, Korea, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, and the UK. More to come soon!

— OpenAI (@OpenAI) May 24, 2023