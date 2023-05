Actuellement en déplacement en Europe, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a annoncé que l’entreprise souhaitait étendre sa présence en Europe. Des bureaux en Pologne ? Il s’agit probablement de l’une ...

Actuellement en déplacement en Europe, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a annoncé que l’entreprise souhaitait étendre sa présence en Europe.

Des bureaux en Pologne ?

Il s’agit probablement de l’une des entreprises qui a le plus fait parler d’elle durant la première partie de l’année 2023. À l’origine de l’agent conversationnel ChatGPT, OpenAI est désormais l’un des acteurs les plus proéminents dans le secteur de l’intelligence artificielle (IA). Son modèle de langage GPT-4 est l’un des plus puissants actuellement disponibles, tandis que la firme impressionne aussi avec Dall-E 2, son IA génératrice d’images.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Son cofondateur et PDG, Sam Altman, effectue en ce moment une tournée en Europe, avec un objectif précis en tête. En marge d’un événement organisé par l’Université de Varsovie et le Centre national pour la recherche et le développement, il a révélé à Bloomberg ses plans d’expansion sur le Vieux Continent. « La Pologne serait un endroit intéressant. Nous voulons créer un bureau de recherche et d’ingénierie en Europe, pas un bureau de réglementation. Nous essayons de trouver une solution. Cela fait partie de l’objectif de ce voyage », a-t-il confié.

La « densité de talents » de tout site potentiel d’implantation d’un nouveau bureau est essentielle, a-t-il précisé. La Pologne est un centre névralgique de l’industrie de la tech. D’ailleurs, le pays abrite d’importants centres d’ingénierie pour Alphabet, JP Morgan Chase et Visa, ainsi que pour le développeur CD Projekt SA, créateur des jeux The Witcher et Cyberpunk 2077. Altman doit également se rendre à Paris et au Royaume-Uni.

OpenAI génère de plus en plus de revenus

Sa visite en Europe intervient une semaine après que le PDG ait témoigné devant le Congrès américain, intervention durant laquelle il a appelé à une réglementation du secteur de l’IA dans le pays. Il s’est également montré en faveur de l’AI Act européen, un règlement pour encadrer l’utilisation de l’intelligence artificielle. Le texte contient des dispositions spécifiques pour les IA génératives.

Enfin, Sam Altman a également affirmé que la nouvelle version mobile de ChatGPT avait entraîné une augmentation légère, mais « visible », des abonnements à la version payante de l’IA. En plus de cette offre lui permettant d’engranger des revenus grâce à sa technologie, OpenAI travaille aussi en partenariat avec Microsoft. La firme de Redmond a investi, au total, 13 milliards de dollars dans cette dernière.

Une possible implantation en Europe traduit les plans d’expansion d’OpenAI. L’entreprise compte environ 400 employés, son siège social est basé à San Francisco.