Le 18 mai, OpenAI a annoncé dans un billet de blog franchir une nouvelle étape pour le développement commercial de sa technologie d’intelligence artificielle ChatGPT. L’outil est désormais disponible sur l’App Store d’Apple aux Etats Unis.

Open AI facilite l’utilisation de ChatGPT sur smartphone

Le robot conversationnel d’OpenAI a franchi le cap des 4 milliards de visites depuis son lancement en novembre dernier sur le web, selon les données de Similarweb. Cependant, l’étude révèle qu’il existe un écart important entre le nombre d’utilisateurs et le nombre de visiteurs. Une tendance que Sam Altman, son co-fondateur et PDG, aimerait inverser avec la mise à disposition de l’outil sur les smartphones.

Si la démarche s’inscrit évidemment dans un but commercial, elle vient aussi de la menace grandissante des applications frauduleuses. Plusieurs prétendent offrir l’accès au service du chatbot via des essais gratuits, qu’elles facturent ensuite aux utilisateurs. Pour contrer ce phénomène, la meilleure réponse d’OpenAI a donc été de lancer sa propre application.

Débutant par les utilisateurs d’Apple aux Etats-Unis, la société étendra le téléchargement de l’application aux appareils fonctionnant sous Android dans les semaines à venir et se développera petit à petit dans d’autres pays. « Nous sommes impatients de voir comment vous utilisez l’application. Au fur et à mesure que nous recueillons les commentaires des utilisateurs, nous nous engageons à améliorer en permanence les fonctionnalités et la sécurité de ChatGPT », s’enthousiasme OpenAI dans un article de blog.

Son fonctionnement sera presque le même que sur le web. La nouveauté réside dans une nouvelle fonctionnalité : les utilisateurs pourront exploiter l’IA en lui parlant directement grâce à Whisper, un système de reconnaissance vocale d’OpenAI. Tout comme la version web, l’accès sera gratuit à tous les utilisateurs et les abonnés à la version payante ChatGPT + auront accès aux fonctionnalités plus avancées. Par ailleurs, l’application synchronisera les conversations textuelles sur divers appareils.

Avec pour objectif la croissance de l’audience et l’accélération du développement de GPT-4, OpenAI a tout intérêt à démocratiser son accès. Plus l’application sera utilisée, plus les données seront précises pour améliorer la performance de l’outil. Le but étant pour l’entreprise d’en faire une intelligence artificielle aussi proche d’un être humain que possible.

Un défi qui inquiète largement les autorités de régulation du monde entier redoutant un potentiel abus de la technologie et une mauvaise utilisation des données personnelles. Sam Altman lui-même a mentionné récemment devant le Congrès américain, les risques suscités par le développement de l’IA. Il s’est dit conscient des dangers pesant sur les secteurs de la politique, de la cybersécurité, la sécurité nationale et les médias. L’Europe garde un œil attentif sur ChatGPT, menaçant de bloquer l’accès à outil si la réglementation européenne qui protège les données (RGPD) n’est pas respectée. Les députés européens ont, par ailleurs, adopté en commission de nouvelles propositions pour le futur AI Act, spécialement conçu pour les IA génératives comme ChatGPT.