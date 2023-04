OpenAI vient d’annoncer la possibilité pour les utilisateurs de désactiver l’historique de leurs conversations avec ChatGPT. Une manière pour l’entreprise de répondre aux préoccupations des régulateurs européens et canadiens ? ...

OpenAI vient d’annoncer la possibilité pour les utilisateurs de désactiver l’historique de leurs conversations avec ChatGPT. Une manière pour l’entreprise de répondre aux préoccupations des régulateurs européens et canadiens ?

Une option pour empêcher l’exploitation des conversations par l’entreprise

Pour entraîner son modèle, OpenAI se sert entre autres des sessions de chat initiées par les utilisateurs avec l’agent conversationnel sans forcément leur demander leur avis. Une pratique pointée du doigt par l’agence de protection des données italienne, qui a décidé de bloquer l’accès au service jusqu’à ce qu’il se mette en règle. Des inquiétudes ont également été émises par d’autres pays, notamment l’Allemagne, le Canada, la France ou encore l’Espagne.

Désormais, les utilisateurs de ChatGPT peuvent empêcher l’entreprise d’exploiter leurs conversations pour améliorer son intelligence artificielle (IA). « Les conversations entamées lorsque l’historique des chats est désactivé ne seront pas utilisées pour former et améliorer nos modèles et n’apparaîtront pas dans la barre latérale de l’historique », explique la firme dans un billet de blog. En revanche, elles seront tout de même conservées pendant trente jours et ne seront consultées « qu’en cas d’abus ».

« Nous espérons qu’il s’agit là d’un moyen plus simple de gérer vos données que notre procédure d’exclusion actuelle », note OpenAI. Afin d’accéder à cette option, il suffit de se rendre sur les paramètres de son profil, elle apparaîtra directement. Aussi, les utilisateurs peuvent désormais demander que leurs données leur soient envoyées dans un fichier à l’adresse électronique associée à leur compte OpenAI.

ChatGPT Business arrive dans les prochains mois

La société en profite pour annoncer le lancement « dans les mois à venir » d’une nouvelle offre payante appelée ChatGPT Business. L’abonnement sera destiné « aux professionnels qui ont besoin de plus de contrôle sur leurs données ainsi qu’aux entreprises qui cherchent à gérer leurs utilisateurs finaux ». Ainsi, les informations de ces derniers ne seront pas « utilisées par défaut » pour entraîner les modèles d’OpenAI.

Depuis son lancement, ChatGPT rencontre un succès inédit. Toutefois, les frais d’exploitation du système sont « exorbitants » selon le PDG d’OpenAI, Sam Altman, s’élevant à quelques centimes par chat en coûts de calcul totaux. Dans l’objectif de devenir rentable, la société a déjà déployé une offre à 20 dollars mensuels offrant un accès constant à l’IA même en cas de forte demande, ainsi qu’un temps de réponse plus rapide.

Dans cette optique de monétisation, la firme propose également des plug-ins pour ChatGPT, qui étendent les fonctionnalités de l’agent conversationnel en lui donnant accès à des sources de connaissances et à des bases de données tierces.