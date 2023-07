Amazon accélère pour mettre en œuvre le projet Kuiper, sa future constellation de satellites destinée à apporter un réseau haut débit aux zones reculées du monde. L’entreprise vient d’annoncer la ...

Amazon accélère pour mettre en œuvre le projet Kuiper, sa future constellation de satellites destinée à apporter un réseau haut débit aux zones reculées du monde. L’entreprise vient d’annoncer la construction d’une nouvelle installation dédiée au Centre spatial Kennedy, en Floride.

Préparer les satellites avant le lancement

Le géant de l’e-commerce prévoit le lancement de 3 236 satellites dans le cadre du projet Kuiper. Son nouveau centre, qui va bénéficier d’un investissement de 120 millions de dollars, devrait mesurer près de 10 000 mètres carrés. Il servira à préparer les satellites Kuiper avant leur mise en orbite.

Ainsi, Amazon prévoit d’expédier ses satellites nouvellement construits depuis son usine de fabrication de Kirkland, dans l’État du Washington. Les appareils seront inspectés et préparés sur le site de Floride, puis placés au sommet des fusées qui les transporteront jusque dans l’espace.

« Nous avons un plan ambitieux pour commencer les lancements de la production à grande échelle du projet Kuiper et les premiers essais chez les clients l’année prochaine, et cette nouvelle installation jouera un rôle essentiel en nous aidant à respecter ce calendrier », confie Steve Metayer, vice-président des opérations de production de Kuiper.

Amazon prévoit de terminer la construction de l’installation d’ici à 2024, et de commencer ses activités en 2025.

Des fusées encore au sol

Si l’entreprise a présenté ses terminaux clients au début de l’année, elle peine toujours à envoyer ses deux premiers prototypes de satellites dans l’espace. Amazon a signé des contrats avec Arianespace, Blue Origin et United Launch Alliance pour 83 lancements. Or, aucune des fusées engagées n’a encore volé.

Les prototypes devaient réaliser leur premier test au même moment que le vol inaugural du lanceur Vulcan de la United Launch Alliance, mais celui-ci a une nouvelle fois été repoussé. Il devrait avoir lieu au courant de l’été. La fusée New Glenn de Blue Origin est prévue pour 2024, tandis qu’Ariane 6 a subi de nombreux retards. Aucune date officielle pour son premier vol n’a été révélée.

Pour se conformer à la licence qui lui a été accordée par la Commission fédérale des communications (FCC), Amazon doit lancer la moitié de sa constellation Kuiper d’ici à 2026. Steve Metayer reste convaincu que cette deadline sera respectée.

Avec Kuiper, la société va directement entrer en concurrence avec la constellation Starlink de SpaceX. Cette dernière a toutefois pris de très grandes longueurs d’avance : elle a déjà déployé plus de 4 000 satellites en orbite, et fournit des services Internet à plus d’1,5 million de personnes dans le monde. Il n’est, en outre, pas exclu qu’Amazon ait recours à SpaceX pour opérer les lancements de ses satellites, le Falcon 9 étant devenu le lanceur préférentiel du secteur spatial.