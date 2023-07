5 ans après sa création, la licorne française Swile (anciennement Lunchr) est en passe d’atteindre la rentabilité en France. Son fondateur et CEO, Loïc Soubeyrand s’est exprimé dans plusieurs médias ...

5 ans après sa création, la licorne française Swile (anciennement Lunchr) est en passe d’atteindre la rentabilité en France. Son fondateur et CEO, Loïc Soubeyrand s’est exprimé dans plusieurs médias dévoilant son ambition de devenir « le leader mondial de la worktech ».

Après s’être concentrée sur la croissance, Swile vise la rentabilité

2022 fut une année remplie pour Swile. La licorne tricolore s’est offert Bimpli, une filiale du groupe BPCE, devenue en contrepartie l’actionnaire majoritaire de la société. Positionnée sur le même créneau que Swile, Bimpli a apporté une clientèle de grands comptes, de ministères et de collectivités à la société française qui de son côté s’adressait plutôt à des TPE et PME. Avec cette fusion, Swile a enregistré 138 millions d’euros de revenus.

En revanche, les pertes de l’entreprise se sont creusées l’année dernière, avec un résultat net négatif de 72 millions d’euros. Ce troisième trimestre 2023 permettra enfin d’atteindre la rentabilité tant espérée par Loïc Soubeyrand : « Après la croissance à tout prix, on passe à la rentabilité à tout prix » a-t-il déclaré aux Echos. Il vise un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements) de 30 millions d’euros en 2024, puis entre 50 et 70 millions pour 2025. Un nouveau souffle pour Swile qui n’aura plus besoin de lever des fonds pour survivre.

Sur le marché français du titre-restaurant, complètement digitalisé depuis 2014, la licorne française n’a pas à se plaindre. Avec 34 % de parts, elle se place derrière le leader Endered (Ticket Restaurant) qui en détient 60 % mais devant d’autres acteurs historiques tels que Sodexo (Pass Restaurant) et le groupe Up (Chèque Déjeuner).

La société, qui fait partie des scale-up de la French Tech, compte 5,5 millions d’utilisateurs à ce jour et 85 000 entreprises clientes. Des clients à dimension internationale tels que Carrefour, Spotify, Airbnb, Red Bull ou encore Back Market.

Pour Loïc Souberyand, « les titres-restaurants et les titres-cadeaux n’étaient que la porte d’entrée d’une ambition beaucoup plus large : devenir un leader mondial de la worktech ». Il vise désormais les voyages d’affaires, justifiant sa dernière acquisition : Okarito, une société spécialisée dans la gestion des déplacements professionnels. Cet achat a donné naissance à Swile Travel, l’offre dédiée aux déplacements professionnels proposée aux sociétés comptant entre 20 et 200 collaborateurs.

Avec 5 acquisitions (Sweevana, Briq, Vee Beneficios, Bimpli puis Okarito) en seulement deux ans, la société a pour projet de se positionner comme l’application de référence pour les salariés.