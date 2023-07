Tout semble rouler pour Tesla. Le constructeur automobile a partagé, le 2 juillet, son rapport de production et de livraisons de véhicules pour le deuxième trimestre de 2023. Dépassant les ...

Tout semble rouler pour Tesla. Le constructeur automobile a partagé, le 2 juillet, son rapport de production et de livraisons de véhicules pour le deuxième trimestre de 2023. Dépassant les attentes de Wall Street, Tesla continue, pour le cinquième trimestre d’affilée, de produire plus qu’elle ne livre, suggérant que le groupe est optimiste sur les ventes de ses voitures électriques dans les mois à venir.

Tesla continue de tracer sa route

Alors que les analystes attendaient 448 350 véhicules livrés au cours des trois derniers mois, Tesla en dévoile 466 140. Un nombre en hausse de 83 % sur l’année glissante et de 10 % par rapport au trimestre précédent. La société dirigée par Elon Musk a délivré 446 915 modèles 3/Y. Enfin, 19 225 modèles S/X, ses voitures les plus chères, ont trouvé propriétaire entre avril et juin. Du côté de la production, Tesla a fabriqué 479 700 nouveaux véhicules, 460 211 3/Y et 19 489 S/X.

Si ces chiffres confirment la place de leader de Tesla dans le secteur des automobiles électriques aux États-Unis, le géant fait face à quelques difficultés en Chine. Le marché chinois, qui reste son second marché derrière celui de l’Oncle Sam, est toujours dominé par BYD, son concurrent basé à Shenzhen.

La Chine est également importante du côté de la production. En 2022, c’est de son usine de Shanghai que sont sortis la moitié de ses véhicules. Aujourd’hui, cette Gigafactory pourrait fabriquer jusqu’à 1,1 million de voitures par an. En visite en mai dernier dans l’Empire du Milieu, Elon Musk avait tenu à rappeler l’importance du marché chinois pour Tesla, indiquant être contre le « découplage » entre les États-Unis et la Chine. Il révélait vouloir continuer à investir sur le territoire.

Tesla ne partage pas le nombre de livraisons en fonction des territoires. Toutefois, selon les données de la China Passenger Car Association, 82 610 modèles ont rejoint un foyer chinois en avril et mai. Les chiffres de juin n’ont pas encore été communiqués. Parallèlement, le groupe a partagé sur Twitter avoir atteint la barre des 100 000 véhicules livrés en France. Il précise qu’il a fallu 13 ans pour délivrer 50 000 modèles dans l’Hexagone, contre 16 mois pour parvenir à franchir ce nouveau cap symbolique.

Selon les analystes, cette croissance des ventes de Tesla est en partie due à l’Inflation Reduction Act, un programme de subvention américain en faveur des modes de déplacement plus verts. Ainsi, les acheteurs d’un modèle 3 ou Y bénéficient d’un crédit d’impôt de 7 500 dollars aux États-Unis. Un moyen de séduire davantage de consommateurs malgré des prix à la hausse. Les résultats financiers de Tesla pour le second trimestre de 2023 seront publiés le 19 juillet prochain.